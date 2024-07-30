壽險公司業務員止跌回升 6月登錄人數增加855人

壽險業務員6月登錄人數出爐，壽險公司終止連兩個月衰退，止跌回升至20萬5,841人，保經、保代通路亦維持正成長，整體登錄人數增加1,187人，來到37萬4,215人，為近五個月以來新高。

儘管聯準會仍維持利率高檔，但資金陸續回流，投資型保單及利變型保單買氣回溫，以全體壽險業上半年保單銷售業績來觀察，新契約（初年度）、續年度與總保費收入三大項目皆維持正成長。其中初年度保費收入（加計負債）為3,747.7億元，年增7.2%；續年度保費7,593.8億元，年增0.04%；總保費收入1兆1,341億元，年增2.3%。

2024年壽險業務員登錄人數概況

而據壽險公會統計，壽險公司、保代、保經三大通路中，壽險公司業務員人數終止連續兩個月下降，6月壽險公司登錄業務員人數較上月大幅增加855人，來到20萬5,841人，但若是與2023年底20萬8,534人相較，半年減少2,693人。

而保險代理人公司6月登錄業務員人數增加21人，來到7萬7,588人，較2023年底7萬8,000人，減少412人；經紀人公司登錄業務員較上月增加311人，達9萬0,786人，續創歷史新高，相較2023年底8萬9,330人，大增1,456人，也成為唯一正成長的通路；總計壽險業務員人數為37萬4,215人，較上月增加1,187人。

以各壽險公司來觀察，6月有11家壽險業務員登錄呈現單月正成長，其中大型壽險公司為止跌回升主力，富邦人壽增加303人、南山人壽增加233人、國泰人壽增加229人、凱基人壽增加116人，其他包含全球人壽、遠雄人壽、安聯人壽、保誠人壽、台新人壽、宏泰人壽及法巴人壽登錄業務員人數皆呈現增加。而新光人壽業務員人數較上月減少20人，台灣人壽則小幅減少九人。

六大壽險業下半年增員目標為1.3萬人，為了吸引新血加入，南山人壽指出，今年以招募年輕世代、延攬多元領域人才為目標，並以「優質人才培訓計畫」為推動主體，讓業務新人不僅擁有超過200個小時的紮實系統化訓練課程；同時，也提供具競爭力的獎酬制度，表現優異的業務新人首年度就可突破百萬年收入。富邦人壽則以「創業制」為核心，廣邀各行業優質且卓越人才、轉職者、新鮮人等加入富邦創業。



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