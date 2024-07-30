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債券ETF規模金額衝2.6兆元 拚全球前五大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理李愛玲談話重點
櫃買中心總經理李愛玲談話重點

櫃買中心總經理李愛玲昨（29）日在例行記者會指出，台灣債券ETF規模目前已增至2.65兆元，為亞太第一、全球第六，年底前有機會拚全球前五大。

此外，為鼓勵政府機構及企業參與發行永續發展債券，櫃買中心推出發行永續發展債券費用補貼措施，每位發行人最高可申請新台幣35萬元。

李愛玲指出，櫃買中心以實際行動支持政府及企業邁向永續發展，本次補貼措施自2024年8月1日起至2026年12月31日實施，凡在此期間完成永續發展政府債券或永續發展轉（交）換公司債券上櫃掛牌的發行人，可於掛牌後二個月內，檢附單據向櫃買中心申請補貼發行債券的外部評估機構費用，每位發行人最高可申請新台幣35萬元。

企業方面，已有遠東新申請永續發展轉（交）換公司債，申請額度50億元，預計於8月8日掛牌，將是首檔永續發展CB。世紀鋼也已申請資格認可，額度20億元。

李愛玲說，依規定，發行永續發展債券，須委請外部評估機構出具評估報告，相較發行一般債券增加外部評估機構費用，櫃買中心希望藉由補貼措施，縮小發行費用上的差異。

另外，考量國際上政府機構參與發行占比已達27%，藉由補貼措施減少政府機構發行債券的行政作業，達到引領帶頭示範效果；再者，偏好發行轉（交）換公司債的中小企業，在淨零轉型的過程中，更需要給予扶持與協助，透過補貼措施提升其參與發行意願，也能協助中小企業從永續發展債券市場籌集永續轉型資金。

在債券ETF方面，目前上櫃債券ETF有83檔，規模增至2.65兆元，位居亞太第一、全球第六。今年來申請追募金額高達8,943億元，尚有六檔已通過指數資格認可。若是追募跟新增掛牌熱度持續，年底前規模有機會拼全球前五大。

據了解，債券ETF目前日均量達到125.1億元，成交金額比重自然人（散戶）占38.6%、法人占61.3%。自然人交易人次更是大幅增加，2022年為15萬人次，2023年大幅跳升至132.7萬人次，今年至7月26日止，已經增至175.4萬人次。

ETF 永續 行人

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