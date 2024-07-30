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票券公會兩鬆綁 財金部會保留

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

票券公會透過金融總會提兩大案，一、降低票券商做短票保證、背書總餘額的資本適足率下限從13%降到12%，或在原連動比率下，提高保證倍數到六倍，二、爭取危老都更案件，比照銀行業，免計入票券商不動產保證30%限額內；惟據了解，金管會和央行態度都傾向保留，又以第一項最難闖關。

金管會和央行都指出，票券商流動性風險高，授信保證集中不動產，需加強提升風險承擔能力與資本適足率，及目前整體金融環境也不適合做鬆綁。

據了解，財金部會主要是考量，一旦放寬票券商保證、背書總餘額倍數，等同開了票券商承作保證業務大門，擔心反成為建商融資管道，其次，若比照銀行業，將危老都更排除限額，也憂心「空出來的額度」跑去新增不動產保證。

金融圈認為，在政府打炒房政策方興未艾，目前喊放寬時機不對。據透露，票券公會正評估是否僅提爭取「排除危老都更案」納入金總期末報告，另一案正評估撤案可能性。

據金融總會期中報告，票券公會提了兩大案，一、，放寬票券商辦短期票券保證、背書總餘額倍數的規定。

票券公會指出，票券保證業務已因近年發行利率走高，喪失優勢，又受限資本適足率13%連動的保證倍數限制，更限縮商業本票的發行量，使發行人取得短期資金管道減少，票券商也陷入經營困境，盼可鬆綁資本適足率與保證倍數限制。

券商 都更 餘額

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