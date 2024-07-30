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數存戶開立 成長趨緩

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2024年6月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,229.6萬戶，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續破底，高成長動能已不復見，銀行圈指出兩大關鍵，數存戶本趨飽和，各銀行防詐，從開戶、提款限額、帳戶升級上三道鎖，兩相利空力道疊加，更壓抑成長空間。

以數存戶的成長趨勢來看，2024年首季成長率掉到7.5%個位數，已不復往年的雙位數，第2季再降到5.4%續探同期新低點。

一家民營銀行主管坦言，數存戶成長動能欲振乏力，有兩大關鍵，一、數存戶市場趨飽和，各銀行縮減高利攬客力道，二、政府加強打詐，銀行憂數存戶成防詐漏洞，開始全面加強控管。

據初步調查，數存戶占銀行警示戶約一至二成左右，公股行庫約落在一成，民營銀行平均約有近二成水準，有部分銀行甚至逾二成，挑起銀行防詐敏感神經。

據了解，銀行圈已對數存戶再上三道鎖，首先是各銀行對數存戶開戶審查趨嚴謹，例如客戶使用同手機、信箱或IP位置開數存戶，或是近期變更手機號碼、高齡、剛滿18歲及警示紀錄重複解除，全加強身分查核照會。

其次，新增數存戶提款限額。中信銀公告7月15日起，新增轉出帳號是中信銀My Way數存戶者，新增每月提款限額12萬元（含跨行）且禁止申請調高；據了解，各銀行已評估是否跟進。

第三，要求身分驗證較弱的數三帳戶「升級」。如國泰世華銀公告，採「他行帳戶」或「國泰世華銀卡友」兩類身分驗證開戶的數存戶並同時持有其他類型的存款戶，要求採臨櫃或視訊做「帳戶升級」，逾期者將暫停網銀及App服務。

此舉猶如將身分驗證較弱的數三帳戶，改成得赴臨櫃或視訊驗證身分的數一帳戶，拉高身分驗證門檻。

中信 成長率 破底

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