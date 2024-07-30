街口董座躍瑞興銀大股東 胡亦嘉強調純粹為長期投資

金融併購潮又一樁？街口金融科技董事長、街口支付創辦人胡亦嘉三年來鴨子划水，默默吃下瑞興銀行（5863）近9%持股、搶下第三大股東寶座；對於是否有意併購瑞興銀行，胡亦嘉昨（29）日受訪時證實，確實持有瑞興銀行股票近9%，主要是為未來深化合作提前布局，目前未有進一步的想法。

行動支付LINE Pay將從興櫃轉上市，胡亦嘉昨天表態，街口金科也有相關規畫，最快明年就有機會登錄興櫃。胡亦嘉昨天說，街口虧損減少、營運情況正面，且政府近期鼓勵企業上市，街口金科也有相關規畫，最快明年就有機會看到街口金科登錄興櫃。

瑞興銀行前十大股東名單

翻開瑞興銀行2023年年報，截至今年4月14日為止，街口金融科技持有2,730萬股，持股比重高達8.7%，僅次於新光合成纖維、宜廣實業，在前十大股東排行裡搶下第三。

對於加碼瑞興銀行股票的目的，胡亦嘉說，「先布局吧！目前還沒想那麼多。先前參考過大陸一些經營模式，但台灣要做一些創新服務比較不容易，還是要持有牌照（指銀行），比較符合台灣現在的監管狀況。」

至於這是否代表胡亦嘉有意吃下瑞興銀行、取得銀行牌照，胡亦嘉回應，「還不一定，也許是深入合作，目前還沒想那麼多，可能會有深度合作的想法。」胡亦嘉也說，雖然目前加碼持股接近9%，但暫時沒有計劃加碼持股至10%以上。

至於瑞興大股東對街口加碼持股有何看法？胡亦嘉回應，「因為認識所以有聊過，應該沒有人會不歡迎人家買他們的股票吧？」據悉，瑞興銀行大股東為新光合纖董事長吳東昇，而胡亦嘉的妹妹胡亦蓮，正是台新金董事長吳東亮的兒媳，胡亦嘉與吳東昇為熟稔的姻親關係。

胡亦嘉坦言，自己在三年內默默買進瑞興銀股票，金管會也知悉，因持股超過5%後，每過1%就要提報，提報幾次後，就被金管會找去「喝咖啡」、聊聊天，不過目前沒有具體計畫，純粹為長期投資。

據透露，金管會早在胡亦嘉持股瑞興銀約6%至7%時，就找胡亦嘉喝咖啡，了解買進瑞興銀動機、目的，並告知要超過10%時，依法需審大股東適格性。依「銀行負責人應具備資格條件」第三條規定，若有因違反銀行法、投信顧法等金融管理法，經主管機關命令撤換或解任，尚未超過五年者；因胡亦嘉在2020年違反投信顧法遭解職，至今未滿五年，若要通過大股東適格性審查，擔任銀行負責人恐難過關。

金融圈主管分析，胡亦嘉之所以想要加碼銀行持股，主要是銀行在存款、外匯與跨售業務上仍具優勢，街口握有銀行牌照，將有助建構更完整的金融生態圈；不過，併購銀行難度頗高，除了資金外，還需主管機關金管會點頭同意。

對於街口金科加碼持股一事，瑞興銀行回應，街口支付與每家銀行都有合作，瑞興銀行的帳戶也可以綁定進行支付，沒什麼特別，目前看起來是單純投資，且瑞興已上興櫃，有投資人想要參與，沒什麼需要應對之處；此外，瑞興銀行將於明年進行董監改選。