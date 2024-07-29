彰銀攜手台北圓山飯店 台灣PAY支付餐飲20%優惠

彰化銀行（2801）與台北圓山大飯店合作「台北圓山大飯店台灣Pay饗宴20%回饋」活動，自8月1日至12月31日止，凡民眾於指定餐廳消費時，出示「台灣Pay」付款條碼（金融卡/帳戶/信用卡）進行支付成功者，單筆消費不限金額，可享有20%現金回饋（非即時）。

每帳戶及信用卡於活動期間以3,000元為回饋上限，活動回饋總金額上限110萬元。

彰銀指出，圓山大飯店是台北市的代表地標之一，飯店提供百匯佳餚，無論在圓苑餐廳、松鶴餐廳、金龍餐廳、圓山牛排館或是花園咖啡廳，皆可感受國家級貴賓的款待。

另有一處獨特迷人的新地點「覓到酒吧」，與東密道互為新舊相鄰的兩處空間，讓旅人透過味覺及視覺感官，在台灣最具歷史、文化底蘊的飯店內感受放鬆的氛圍。