金管會拍板主動式、多重資產ETF 明年首檔可望問世

金管會30日將由副主委陳彥良出席記者會，宣布開放主動式、及多重資產ETF架構。據金管會規劃，一、主動式ETF持股成分、檔數將採「全透明」揭露，二、多重資產ETF初步僅將包括股票與債券，類似平衡型概念，未來將視市況再評估是否再新增投資標的。

這兩項新商品的法規、系統調整將在今年底完成，市場預計明年這兩項新商品可望問世。

目前國外主動式ETF成分股與檔數，揭露面有三種型式，一是「全透明」，市場也擔心產生「跟單」疑慮，二是「半透明」，如即僅公布七成持股，但持股權重僅揭露兩成，三是「部分透明」。

據交易所資料顯示，主動式ETF成分股採「全透明」揭露，應沒有跟單疑慮，是因全市場都知道成分股，可避免市場無謂猜測，資訊更透明也對市場監理有助。

投信圈認為，主動式ETF上路，可考驗投信業的選股功力，商品多元化也可增加台股資金活水動能。

主動式ETF，是指由經理人自選一籃子資產，包括股票、債券、期貨等商品，依投資標的，可概分為台股型、債券型、平衡型，類似主動式基金（例如股票型基金）。

據金管會調查，15家投信業都有意願推主動式ETF商品，另也有兩家外商投信並未在台推出被動式ETF，一旦有主動式ETF問世，更將有動力嘗試。據初步估計，台灣主動式ETF市場規模可望超過2000億元台幣。

其次，這次也擬開放多重資產ETF，初步僅有股票和債券。官員說，先從股票與債券較單純商品開始，股債混合也類似平衡型，是多重資產中的其中一塊，未來將視市場接受度、商品設計、業者發行狀況再評估是否開放到其他商品。

金管會拍板開放主動式及多重資產ETF後，得需修正「投信管理規則」，證交所得和投信顧公會也得修正相關規定，證交所和各投信業者也得修改系統，業者還得設計商品，金管會預估最快今年底法規、系統可完備，投信圈預估，最快明年將有新商品問世。