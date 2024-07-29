快訊

陸船翻覆案協商在即！梁文傑抵金盼一切順利：協商定位是「當事人對當事人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會拍板主動式、多重資產ETF 明年首檔可望問世

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會30日將由副主委陳彥良出席記者會，宣布開放主動式、及多重資產ETF架構。圖／本報系資料照片
金管會30日將由副主委陳彥良出席記者會，宣布開放主動式、及多重資產ETF架構。圖／本報系資料照片

金管會30日將由副主委陳彥良出席記者會，宣布開放主動式、及多重資產ETF架構。據金管會規劃，一、主動式ETF持股成分、檔數將採「全透明」揭露，二、多重資產ETF初步僅將包括股票債券，類似平衡型概念，未來將視市況再評估是否再新增投資標的。

這兩項新商品的法規、系統調整將在今年底完成，市場預計明年這兩項新商品可望問世。

目前國外主動式ETF成分股與檔數，揭露面有三種型式，一是「全透明」，市場也擔心產生「跟單」疑慮，二是「半透明」，如即僅公布七成持股，但持股權重僅揭露兩成，三是「部分透明」。

據交易所資料顯示，主動式ETF成分股採「全透明」揭露，應沒有跟單疑慮，是因全市場都知道成分股，可避免市場無謂猜測，資訊更透明也對市場監理有助。

投信圈認為，主動式ETF上路，可考驗投信業的選股功力，商品多元化也可增加台股資金活水動能。

主動式ETF，是指由經理人自選一籃子資產，包括股票、債券、期貨等商品，依投資標的，可概分為台股型、債券型、平衡型，類似主動式基金（例如股票型基金）。

據金管會調查，15家投信業都有意願推主動式ETF商品，另也有兩家外商投信並未在台推出被動式ETF，一旦有主動式ETF問世，更將有動力嘗試。據初步估計，台灣主動式ETF市場規模可望超過2000億元台幣。

其次，這次也擬開放多重資產ETF，初步僅有股票和債券。官員說，先從股票與債券較單純商品開始，股債混合也類似平衡型，是多重資產中的其中一塊，未來將視市場接受度、商品設計、業者發行狀況再評估是否開放到其他商品。

金管會拍板開放主動式及多重資產ETF後，得需修正「投信管理規則」，證交所得和投信顧公會也得修正相關規定，證交所和各投信業者也得修改系統，業者還得設計商品，金管會預估最快今年底法規、系統可完備，投信圈預估，最快明年將有新商品問世。

ETF 債券 台股 期貨 股票 證交所 金管會

延伸閱讀

保險小百科／電動車保險 油電不適用

受資安危機及美國大選影響...台股重挫 證交所說話了

大盤下殺「資產配置」重要性浮現！ 大芥3方向：股票、債券、現金…怎分配？

股民憂心忡忡！台股大跌371點 金管會信心喊話：今年來漲幅居亞洲之冠

相關新聞

獨／為業者釋疑 金管會將推「AI問答集」畫出三條線

對於金融機構使用AI時的規範，金管會除了今年上半年已經透過銀行公會發布「金融機構運用AI技術作業規範」之外，據透露，現在...

金管會拍板主動式、多重資產ETF 明年首檔可望問世

金管會30日將由副主委陳彥良出席記者會，宣布開放主動式、及多重資產ETF架構。據金管會規劃，一、主動式ETF持股成分、檔...

臺灣銀行113學年度就學貸款 8月1日起申辦

暑假過了一半，新學期接近了，針對有就學貸款需求者，臺灣銀行表示，113學年度上學期就學貸款申辦作業自8月1日起至9月30...

金融併購潮又一樁？街口胡亦嘉吃下瑞興銀近9%持股 搶下第三大股東

金融併購潮又一樁？街口金融科技董事長、街口支付創辦人胡亦嘉三年來鴨子划水，默默吃下瑞興銀行（5863）近9%持股、搶下第...

堵詐！銀行拴緊三道鎖 數存戶逾2200萬戶成長緩了

據金管會統計，2024年6月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,229.6萬戶，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續...

熱錢跑了！匯市爆量貶值 新台幣匯率收32.87元、改寫楊金龍任內最低價

熱錢29日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣匯率每況愈下、終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。