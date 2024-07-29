快訊

陸船翻覆案協商在即！梁文傑抵金盼一切順利：協商定位是「當事人對當事人」

臺灣銀行113學年度就學貸款 8月1日起申辦

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣銀行承辦113學年度上學期就學貸款，將於8月1日起受理申請。圖/資料照片
臺灣銀行承辦113學年度上學期就學貸款，將於8月1日起受理申請。圖/資料照片

暑假過了一半，新學期接近了，針對有就學貸款需求者，臺灣銀行表示，113學年度上學期就學貸款申辦作業自8月1日起至9月30日止。

臺灣銀行表示，鼓勵續借學生線上申請，可以晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成，可免去現場排隊等候及填寫，並免收線上對保手續費。首次申請或有特殊需求者，則需臨櫃辦理。

為免借款人於銀行、戶政機關兩地奔波，臺灣銀行與數位發展部之個人化資料自主運用（MyData）平台合作，可讓借款人線上申請全戶戶籍資料、中低收入戶證明等，詳情可至「臺灣銀行就學貸款入口網」（網址：https://sloan.bot.com.tw）瀏覽或至各地營業單位洽詢。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部也呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

低收入戶 學貸 暑假 臺灣銀行

延伸閱讀

台南淹水補助！淹50cm給1萬5 泡水車也有金援

分科測驗成績7月29日公布 8月1日起開放登記志願

颱風剛過又遇轎班惹事 為排隊入廟互嗆 警速壓制帶回3人

凱米亂交通！花蓮訂房已退逾5成 業者嘆：史上最慘暑假

相關新聞

獨／為業者釋疑 金管會將推「AI問答集」畫出三條線

對於金融機構使用AI時的規範，金管會除了今年上半年已經透過銀行公會發布「金融機構運用AI技術作業規範」之外，據透露，現在...

金管會拍板主動式、多重資產ETF 明年首檔可望問世

金管會30日將由副主委陳彥良出席記者會，宣布開放主動式、及多重資產ETF架構。據金管會規劃，一、主動式ETF持股成分、檔...

臺灣銀行113學年度就學貸款 8月1日起申辦

暑假過了一半，新學期接近了，針對有就學貸款需求者，臺灣銀行表示，113學年度上學期就學貸款申辦作業自8月1日起至9月30...

金融併購潮又一樁？街口胡亦嘉吃下瑞興銀近9%持股 搶下第三大股東

金融併購潮又一樁？街口金融科技董事長、街口支付創辦人胡亦嘉三年來鴨子划水，默默吃下瑞興銀行（5863）近9%持股、搶下第...

堵詐！銀行拴緊三道鎖 數存戶逾2200萬戶成長緩了

據金管會統計，2024年6月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,229.6萬戶，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續...

熱錢跑了！匯市爆量貶值 新台幣匯率收32.87元、改寫楊金龍任內最低價

熱錢29日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣匯率每況愈下、終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。