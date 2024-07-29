堵詐！銀行拴緊三道鎖 數存戶逾2200萬戶成長緩了

據金管會統計，2024年6月底國人開立各銀行數位存款帳戶達2,229.6萬戶，季增5.4%是史上同期新低，年增27%更續破底，高成長動能已不復見，銀行圈指出兩大關鍵，數存戶本趨飽和，各銀行再從開戶、提款限額、帳戶升級上三道鎖，兩相利空力道疊加，更壓抑成長空間。

以數存戶的成長趨勢來看，各銀行會在年初推行銷，再搭投資旺季，首季是全年中最佳，第2季則趨緩，第3季略回穩，第4季再降；但2024年首季成長率卻掉到7.5%個位數，已不復往年的雙位數，第2季再降到5.4%續探同期新低點。

一家民營銀行主管坦言，數存戶成長動能欲振乏力，有兩大關鍵，一、數存戶市場趨飽和，各銀行縮減高利攬客的力道，二、在政府加強打詐力道下，銀行憂數存戶成防詐漏洞，開始全面加強控管。

據初步調查，數存戶占銀行警示戶約1~2成左右，公股行庫約落在一成，民營銀行平均約有近2成水準，有部分銀行甚至逾2成，挑起銀行防詐敏感神經。

據了解，銀行圈已對數存戶再上三道鎖，首先是各銀行對數存戶開戶審查趨嚴謹，例如客戶使用同手機、信箱或IP位置開數存戶，又或是近期變更手機號碼、高齡、剛滿18歲及警示紀錄重複解除，全加強身分查核照會。

中信銀更進一步要求，一旦重新申請數存戶的OTP專屬行動電話號碼，及9月9日起新申請的數存戶在開戶日起180天內有重新申請網銀密碼、OTP等，全都得親自跑一趟銀行辦理。

其次，新增數存戶的提款限額。中信銀更公告7月15日起，新增轉出帳號是中信銀My Way數存戶者，新增每月提款限額是12萬元（含跨行）且禁止申請調高；據了解，各銀行已正評估是否跟進。

銀行主管說，目前各銀行數存戶申請的金融卡提款限額，是併入一般金融卡提款額度內，是採「每日」限10~12萬元不等，中信銀此舉是單獨將數存戶拉出來，改採「每月」提款限12萬元，防詐意識加強。

第三，要求身分驗證較弱的數三帳戶「升級」。如國泰世華銀公告，採「他行帳戶」或「國泰世華銀卡友」兩類身分驗證開戶的數存戶並同時持有其他類型的存款戶，要求採臨櫃或視訊做「帳戶升級」，逾期者將暫停網銀及app服務。

銀行主管說，此舉猶如將身分驗證較弱的數三帳戶，改成得赴臨櫃或視訊驗證身分的數一帳戶，拉高身分驗證門檻。

金管會則表示，數存戶成長動能趨緩，有兩大原因，一、部分銀行已減少對數存戶做行銷推廣和優惠活動，導致民眾開戶誘因降低，二、整體數存開戶數也因基期一路墊高，導致成長率下滑。