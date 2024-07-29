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熱錢跑了！匯市爆量貶值 新台幣匯率收32.87元、改寫楊金龍任內最低價

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影
中央銀行。聯合報系資料照片／記者陳儷方攝影

熱錢29日大舉落跑，估計一天匯出逾12億美元，拖累新台幣匯率每況愈下、終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低，同時為央行總裁楊金龍任內最低價。熱錢搶買美元匯出、出口商月底湧現拋匯潮，加上中央銀行進場減緩新台幣匯率貶勢，使匯市今天一日便爆出25.38億美元的成交巨量。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.08%，非美貨幣升貶互見，其中，日圓匯率與台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率分別升值0.2%與0.17%，星元匯率小幅升值0.02%；另外，人民幣與新台幣匯率同步貶值，幅度分別為0.05%與0.12%，意即，新台幣匯率今日淪為「最弱亞幣」。

台股「黑色星期五」、26日收盤狂殺逾700點，今天股市已略見反彈，新台幣匯率卻是落後補貶；匯銀主管透露，熱錢今天大舉匯出，估計至少匯出逾12億美元，新台幣匯率終場貶值3.9分，收在32.87元，為近八年半新低水準，同時也改寫楊金龍任內最低紀錄。

匯銀主管指出，熱錢上周五未於第一時間落跑，而是選在今天才大舉匯出，因適逢月底，為出口商傳統拋匯旺季，雙方上演美元「你丟我撿」戲碼，加上央行也進場緩和新台幣匯率貶勢，導致匯市再度爆出逾25億美元的成交大量。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，若熱錢維持大舉撤出格局，新台幣匯率本周就有機會下探33元整數大關；不過，國內外金融市場本周仍有諸多變數，除科技巨頭公司將公布財報，恐牽動美股及台股表現外，包括美國聯準會、日本央行都將舉行政策會議，投資人屏息以待。

匯銀主管說，市場預期，聯準會9月降息可謂箭在弦上，除非聯準會官員有超乎此一預期的發言，否則市場多已反應完畢，不至於有太大意外。

台幣匯率 新台幣 日本央行

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