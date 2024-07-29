凱米亂台！5萬件旅遊不便險陷理賠爭議 產險公會回應了

強颱凱米襲台，24及25日共取消或延誤近400個航班，估有投保旅遊不便險人數約有5至6萬人，其中超過一半從台灣出發，但不少民眾能否申請理賠恐怕有爭議，尤其是免費信用卡綜合保險因為各銀行的承保項目有所差異，所以有些民眾能得到理賠有些不行，產險公會也於29日晚間針對此事進行說明，並強調已請各產險公司對於保戶申請「信用卡旅行不便險」或「個人海外旅行不便保險」理賠時，盡速進行理賠作業。

產險公會指出，近年來國人重視休閒活動，疫情解封后，國人到海外旅遊活動驟增，不論是自由行或者參加旅行社安排的行程，大多數以刷卡支付交通工具及海外住宿費用或旅行團費，目前刷卡銀行提供持卡人信用卡旅行不便保險的保障，但是因各銀行的承保項目有所差異，以本次凱米颱風侵台造成國內機場停飛取消為例，有部分銀行的「信用卡旅行不便保險」有包含自本國出發到海外班機延誤(取消)的保障，但部分銀行「信用卡旅行不便保險」不包含自本國出發而在報到前已確定之延誤取消者，或班機延誤產生的費用發生在居住地者不負賠償責任。

因此，產險公會提醒民眾前往海外旅遊在刷卡付費前，可先向銀行確認其信用卡所提供的「信用卡旅行不便保險」班機延誤(取消)保障是否有包含從本國出發班機延誤(取消)範圍以及承保公司。若民眾所使用的銀行信用卡有提供自本國出發班機延誤取消的保障者，因此，本次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具之班機延誤證明及相關費用單據正本向承保該銀行信用卡的保險公司申請「信用卡旅行不便保險」理賠。

若民眾所使用的銀行信用卡沒有提供自本國出發班機延誤取消的保障時，民眾可以投保產險公司所銷售的「個人海外旅行不便保險」。

按目前產險公司所銷售「個人海外旅行不便保險」多搭配「旅行平安保險」及「海外突發疾病險」，提供國人海外旅遊行程完整保障。「個人海外旅行不便保險」對班機延誤承保約定：被保險人於保險契約的保險期間內，以乘客身分搭乘之定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者，保險公司依保險契約約定之保險金額給付班機延誤保險金。只要在保險期間內，實際出發的航班較原預定航班延誤達4小時，「本國出發」也在承保範圍內。本次凱米颱風造成班機取消事實者，可備妥航空公司出具之班機延誤證明及相關費用單據正本向所投保的保險公司申請「個人海外旅行不便保險」理賠。

產險公會強調，為協助本次凱米颱風造成諸多國人出國旅遊不便的損失理賠，已請各產險公司對於保戶申請「信用卡旅行不便險」或「個人海外旅行不便保險」理賠時，盡速進行理賠作業，讓保戶可以在最短時間獲得保險補償，以發揮保險保障功能。