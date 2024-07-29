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世界先進新加坡廠推進子公司租地 現增籌資20萬張內

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）12吋新加坡廠持續推進，29日公告子公司租地、買設備以及現金增資發行新股不超過20萬張，因應轉投資海外子公司以支應其資金需求。

世界先進公告子公司VSMC公告董事會通過同意於新加坡取得土地使用權資產，因應公司營運成長需要，每單位價格：租金每月新加坡幣339仟元，交易總金額：使用權資產總金額為新加坡幣57佰萬元。交付或付款條件：按月支付，租期30年，租期屆滿符合條件得以30年為期續租；後續年度租金將依新加坡工業用地租金行情調整之。

另外世界先進公告董事會同意辦理現金增資發行新股，不超過20萬張，實際發行價格授權董事長依承銷商自律規則第六條規定及其他相關法令規定向金管會申報生效後，洽承銷商依當時市場狀況共同議定之。資金用途：轉投資海外子公司以支應其資金需求。

世界先進 新加坡 租金

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