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兆豐銀助凱米颱風受災戶 重建融資企業戶最高5000萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
兆豐銀行提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度5,000萬元、個人最高300萬元。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度5,000萬元、個人最高300萬元。圖／兆豐銀行提供

兆豐銀行為協助凱米颱風受災企業及個人盡速完成災後復原，受颱風影響之企業或個人，均可於受災日起3個月內向兆豐銀行全台各地分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等協助措施，以具體行動提供受災戶必要協助。

兆豐銀行提供受災戶受損之廠房、機器設備及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，企業戶最高額度5,000萬元、個人最高300萬元，受災戶可依地方主管機關出具之受災證明書，向兆豐銀行提出申請。

信用卡方面，針對因凱米颱風個人受災戶，兆豐銀行信用卡除提供免收掛失費，若有信用卡款延展之需求，亦可透過24小時客服專線0800-016168提出申請，最長可提供6個月緩繳。

此外，兆豐銀行全國108家分行同仁秉持著關懷客戶的需求，積極協助受災情影響的企業或個人，也將主動致電關懷客戶及關心分行鄰近企業與個人災損情形，協助受災戶辦理融資及提供必要協助。

信用卡 兆豐銀行 颱風

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