基期墊高開戶誘因下滑 銀行數位存款帳戶成長動能緩

銀行數位存款帳戶市場進入飽和階段，加上部分銀行行銷推廣及優惠減少帶動民眾開戶誘因下滑，金管會統計，截至今年第2季底止，銀行數存帳戶總數近2229.6萬戶，季增率及年增率雙雙下探至少近4年同期新低。

根據金管會最新統計，截至今年第2季底止，共33家實體銀行及3家純網銀開辦數位存款業務，合計已開立數位存款帳戶數衝破2000萬大關，達2229.57萬戶，季增5.36%、年增27.33%，惟季增率及年增率雙雙創至少近4年同期新低。

金管會坦言，銀行數存帳戶無論季成長或年成長動能確實均有趨緩現象，主因在於部分銀行行銷推廣及優惠減少，導致民眾開戶誘因降低，其次是近年整體銀行數存帳戶開戶基數持續增加，墊高基期，讓成長動能隨之趨緩。

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，合計有近433.1萬戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶在線上加開的帳戶，合計近581.1萬戶。

第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶，因開戶驗證方式最方便，共有近1215.4萬數位存款帳戶屬於此類，居3類別之最，占整體比重高達54.5%。

就個別銀行觀察，最受歡迎的數存帳戶依舊由台新Richart穩坐冠軍，開戶數達404萬戶，占率高達18%，其次為國泰世華銀行，數存帳戶開戶數近253.8萬戶。

第3名由純網銀LINE Bank（連線銀行）卡位，開戶數共189.1萬戶；第4名為一銀iLEO，開戶數達175.8萬戶；接續為永豐大戶DAWHO，數存帳戶開戶數近170.2萬戶。