第二戶限貸影響誰最大？ 信義房屋專家解析

國際情勢牽一髮而動全身，即將到來的美國總統大選更是關乎世界局勢，帶動市場波動，近日台股又震盪千點，政府更於上月宣布第六波房市管制，內容包含特定地區第二戶貸款成數上限從七成降為六成。信義房屋專家表示，這個政策，最容易影響的就是剛簽約但還沒有向銀行送件的人，這些人會直接適用新的規定，對於原本認為自己可貸到七成的民眾來說，就需要籌措額外的一成資金，需要特別留意。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德首先說明，去年下半年起房價陸續起漲，對於央行而言，金融市場秩序的維護則始終是最關鍵的議題，恰逢新舊政府交接，央行因此選擇控管產品資金風險較高的項目：也就是高總價的房屋物件，因此產生相應的重大政策調整，其中之一個政策即為：將第二戶房貸成數申請上限從七成降至六成。

曾敬德解釋，第二戶的資格判定是用個人ID去稽查。當銀行輸入申貸者資料時，如果發現其名下已有一戶房貸，則再申請一戶房貸就視為是第二戶房貸，這些限貸區域包含六都（台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、桃園市），以及新竹都會區，而這幾個區域的交易量則已占整個台灣整體交易量的八成，囊括範圍可說是相當大。

然而考量到換屋族的實際需求，央行並沒有將一買一賣的狀況也列入管制範圍，只要跟銀行切結一年內把舊房子賣掉並清償貸款，那新房子可以算作第一戶房貸，貸款成數最高仍可到八成。但銀行會稽查在一年內貸款者是否真的有將第一戶的貸款賣出並清償完畢。

最後曾敬德也提醒，美國總統大選在下半年即將展開，很有可能對房市產生更多影響，觀察四年前大選過程，就讓世界各大市場充滿挑戰，他建議大眾隨時關注國際情勢變化，留意有沒有更強的外力，讓自己權益不致受損。曾敬德也在節目中說明新青安政策緊縮的影響，若想了解更多內容，歡迎收聽信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」：（https://moneyudn.pse.is/69uqy9）