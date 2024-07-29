台新人壽推新利變險 繳費年期4年可擁有癌症保障終身

台新人壽推出結合利率變動型保險特色及個人癌症保障的新保單，由台新銀行首賣，為業界少數繳費年期4年可擁有癌症保障終身，並依據罹癌輕重程度分別提供一次性給付，且給付後契約仍有效力，讓保戶可於短期內完成財務及個人保障規劃。

衛福部公布2023年最新國人十大死因，癌症連續42年蟬聯首位，且有8成7為55歲以上族群。根據國健署2023年公布「癌症登記報告」顯示，2021年新發生癌症人數為12萬1,762人，平均每4分19秒就有1人罹癌，顯見癌症仍是國人健康的頭號殺手。

台新人壽指出，市售不少健康險超過60歲即無法投保，「愛寶倍利率變動型終身保險」的最高承保年齡放寬到70歲，重度癌症保障為基本保額50%，投保金額新台幣30萬~2,000萬元，最高可擁有新台幣1,000萬元的重度癌症高額保障。隨著醫療科技日新月異，癌症新藥和治療方法推陳出新，然而這些治療方式大都必須自費，因此「愛寶倍利率變動型終身保險」提供保戶罹癌時的一次性給付設計，可免去按療程給付的繁瑣理賠申請文件及程序，讓保戶依照個人醫療需求自由運用資金，安心選擇對自己最有利的治療方式。

此外，即使已領取重度癌症保險金，自第5保單年度起，身故及完全失能保險金在扣減基本保額的50%後，保單仍具效力，而基本保額對應的保單價值準備金及解約金，也會按剩餘的壽險契約重新計算，讓癌症保險金給付後，契約持續有效；除可一次滿足保戶對於癌症與壽險的保障需求，也能避免萬一罹癌後想再購買保險的重重困難。另繳費期間內，若經醫師診斷為初次罹患重度癌症，更可豁免後續應繳付的保費，有助移轉罹癌後的經濟重擔。

高資產或高所得家庭更需要完善的保障，提早規劃才不致突發風險使傳承措手不及；台新人壽「愛寶倍利率變動型終身保險」同時滿足退休規劃與傳承需求，且長期持有更有利，其中所涵蓋的癌症保障，更能充分發揮保險的價值與功能，讓愛不用二選一，愛自己也能同時愛家人。