光鮮亮麗櫃姐底薪23K 她22歲毅然決定改做保險

全球人壽慶祝30周年，舉辦三十而立北、中、南共三場巡迴講座，邀請六位業務菁英分享自己奮鬥的精采故事，其中不乏櫃姐、物理治療師以及秀場主持人轉行，在保險業重新找到人生新舞台。

台北、台中、台南三場巡迴講座中，全球人壽遴選六位年輕優秀的業務菁英代表，分享各自接觸壽險業後，從猶豫到發光的成長歷程。

台北場由兩位分享者擔任第一棒，「新莊通訊處王靜雯」分享自己從6歲起學習法國號與音樂密不可分，大四畢業前意識到演奏工作的不穩定性，希望在興趣與收入中找到平衡，後來在公司培育及主管帶領下，不但擁有高收入，也保持了熱愛的音樂表演。

她表示，保險雖不是自己最初的夢想，但是卻實現了自己更多的夢想。

第二位分享者是「恆大通訊處仲紹禎」，她曾是人人稱羨的櫃姐，每天光鮮亮麗的外表下其實底薪只有23K，而且只能被動等客人上門。

仲紹禎轉念一想，青春不能等，何不主動出擊尋找客戶，於是在22歲毅然轉換跑道加入全球人壽，一步一腳印跟著公司訓練制度成長，她鼓勵年輕人想擁有高薪，就要有挑戰自己的勇氣，主動出擊，不要侷限自己，很多時候做了才有意想不到的結果。

台中場將由白袍物理治療師跨界壽險業的「國聯通訊處鍾宏斌」、及斜槓各大秀場主持人的「亞大通訊處楊涵茹」接棒分享；台南場則由戲劇與兒童心理師轉職的「壹薏通訊處陳俊龍」、以及歷經無數行業後選擇全球人壽的「駿億通訊處鄭建平」出線擔綱。

全球人壽表示，近年致力於業務年輕化，透過精實培訓計劃以及一年的財務補助，全力協助接班人脈，有效達到客戶永續經營。