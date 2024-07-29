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新學期就學貸款即將開辦 臺銀推線上申請續借免手續費

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
臺銀窗口櫃台。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
臺銀窗口櫃台。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

113學年度上學期就學貸款申辦作業自113年8月1日起至113年9月30日止。臺灣銀行鼓勵續借學生線上申請，可以晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成，可免去現場排隊等候及填寫，並免收線上對保手續費。首次申請或有特殊需求者則需臨櫃辦理。

另，為免借款人於銀行、戶政機關兩地奔波，臺灣銀行與數位發展部之個人化資料自主運用(MyData)平台合作，可讓借款人線上申請全戶戶籍資料、中低收入戶證明等，詳情可至「臺灣銀行就學貸款入口網」瀏覽或至各地營業單位洽詢。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

就學貸款乃政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調相關銀行開辦之優惠貸款，多年來已嘉惠莘莘學子無數。為落實政府政策，臺灣銀行全力配合，不遺餘力，亦期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場貢獻所學，進一步回饋國家與社會。

就學貸款

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