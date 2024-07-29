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線上開戶看運動賽事 兆豐證券推限量新戶豪禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券限量2,000名開戶送愛爾達免費收看序號，全天觀看精彩運動賽事，一同為台灣加油。（兆豐證券/提供）
兆豐證券限量2,000名開戶送愛爾達免費收看序號，全天觀看精彩運動賽事，一同為台灣加油。（兆豐證券/提供）

兆豐證券與愛爾達電視（ELTA.TV）攜手合作，共同迎接體壇盛事。即日起，限量2,000名開戶送愛爾達免費收看序號，讓您不錯過任何精彩運動賽事，一同為台灣加油。

今年上半年，在AI人工智慧題材助攻下，台股屢創新高。根據證交所統計，6月台股總開戶人數大幅攀升，其中30歲以下族群單月新增人數過半。在人手一機的數位世代及客群年輕化趨勢下，兆豐證券持續優化數位金融服務，為投資人帶來更加便捷及高效的交易體驗，自即日起至2024年12月31日止，兆豐證券推出一系列線上開戶好禮多重送活動。

第一重限時搶禮：兆豐證券限量推出線上開戶新戶加碼送愛爾達免費收看序號，全天觀看精彩運動賽事。完成線上開立證券戶的新戶，將在第一時間收到手機簡訊通知。前2,000名回覆者，即發送愛爾達免費收看序號，數量有限，送完為止。

第二重迎新豪禮：線上開立證券戶新戶，開戶即送台股電子交易手續費折抵金，若是兆豐銀行數存戶綁定兆豐證券新戶，還能加碼再送手續費折抵金。

第三重交易有禮：只要是線上開立證券戶或開立複委託的新戶，開戶成功且在次月底前完成台股或美股電子交易一筆，再送超商即享券。此外，成交達一定金額，有機會抽中ezfly旅遊金或家樂福即享券。另外，不分新舊戶，只要台股及美股累積電子成交達一定金額，有機會抽中華碩頂尖AI筆記型電腦。

第四重月月存股抽：「兆豐e存股」提供定期定額、定期定股及日日存等多元方式，透過小額投資，不僅可以積少成多，亦能分散風險，深獲投資人青睞。活動期間，不分新舊戶，只要在「兆豐e存股」平台當月成交筆數每達3次且每筆成交達一定金額，即可獲得一次抽獎機會，每月上限30次，有機會抽中LINE POINTS 即享券。

兆豐證券「AI新紀元．線上e起開」線上開戶活動已開跑，限量2,000名開戶送愛爾達免費收看序號，數量有限，送完為止。另有多項新/舊戶好禮優惠，無論是初次進入股市的新手，還是已有豐富投資經驗的投資人，兆豐證券提供靈活多元的投資服務並致力於協助客戶在變幻莫測的金融環境中掌握投資機會，實現財富人生。

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