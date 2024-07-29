數位登入月逾4000萬次 國泰世華獲 Euromoney 台灣最佳數位銀行

國際知名財經媒體《Euromoney》公布「Awards for Excellence 2024」獲獎榜單，國泰世華獲得Taiwan's Best Digital Bank〈台灣最佳數位銀行〉獎項。

國泰世華銀行表示，這項榮譽是致力為客戶提供卓越金融服務的肯定，更象徵數位化轉型與創新卓越的表現，國泰世華以「為可能 竭盡所能」為信念 ，不僅成功地建立個人化經營模式，推出業界首創帳務行事曆功能，更領先業界建置人臉辨識，透過科技技術打造安全穩定的數位服務，提供客戶安全又便利的數位體驗。

根據統計，國泰世華每月數位登入總次數超過4,000萬次，客戶滿意度調查中，國泰世華客戶對於數位服務的使用體驗與安全感都有近90%的滿意度。

為打造兼具美學與實用的數位金融體驗，國泰世華數位團隊力求在每一處細節展現設計理念，CUBE App的使用者體驗和設計質感更獲得UI/UX設計師與UX領域專家使用者高度評價，成為市場上最受歡迎的數位金融平台之一。

滿足個人化數位體驗 提供彈性創新金融服務

為提升個人化數位體驗，國泰世華推出全方位資產管理服務，整合全行跨產品資訊，透過嶄新的可視化圖表提供整合後的資產配置與分析，幫助用戶透過數位平台即時掌握整體的資產變化。

其中業界首創的「帳務行事曆」功能，透過設計跨產品的繳款提醒推播通知，幫助客戶掌握金流支出管理，成為客戶貼心的個人化帳務專屬管家，接下來國泰世華也將進一步結合個人化跨產品分析及推薦模型，主動為客戶找到最需要的商品服務。

安全又便利的數位體驗 加速實現普惠金融

國泰世華銀行致力於建置安全與便利兼具的服務，不僅領先業界建置人臉辨識，有效降低帳號盜用風險，另也設置多重安全防護，包括客戶可透過「安全健檢」定期檢測CUBE App與帳號安全狀態、「 安全守門員」警示推播主動為客戶偵測異常的登入或交易、業界首創「多裝置信任管理」機制，讓客戶經過雙層驗證後（帳密與OTP），可主動新增三台信任的裝置，防止沒有被認證過的裝置以竊取的密碼隨意登入。

秉持「為可能 竭盡所能」理念，國泰世華不斷優化CUBE App服務品質與效能，例如結合CUBE App視訊服務與分行服務台業務，提供365天不打烊的銀行服務，讓客戶透過數位通路全年無休地取得銀行服務，希望提供的是「金融自助服務」，而非只是單點服務，客戶能自由探索金融需求。

展望未來，國泰世華數位發展是佈局更加智慧化、個人化的金融體驗，盼能透過進步的金融科技，做到即時洞察使用者需求，不斷追求創新與創造質感。