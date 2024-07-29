新興市場成長動能具韌性 亞洲為主要動力來源

中國人行宣布公開市場七天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，同時將七天期逆回購操作利率由1.8%下調10個基本點至1.7%，為去年八月以來首度調整，隨後也將一年期貸款市場報價利率(LPR)由3.45%下調至3.35%、五年期利率由3.95%下調至3.85%，後續又增加中期借貸便利(MLF)操作並以更大幅度下調利率，進行2000億人民幣一年期MLF操作，中標利率由2.5%下調20個基本點至2.3%，惟寬鬆貨幣政策未能提振市場信心，中港股市延續下跌走勢，上證綜指失守2900點關卡來到2月以來低點價位。台股受電腦及週邊設備、其他電子、光電、半導體等電子類股跌勢拖累，連兩週下挫。

南韓七月消費者信心指數由100.9攀升至103.6，創逾兩年來最高水準，受惠半導體與汽車出口強勁，該國七月前20日出口年增率由8.5%攀升至18.8%，但第二季GDP成長率由3.3%放緩至2.3%、低於預期，經濟數據多空互見，韓股則由兩大半導體股三星電子、SK海力士等電子類股與機械、金屬礦業類股領跌收黑。印度七月製造業PMI初值由58.3上升至58.5、服務業PMI由60.5上升至61.1，印度財政部發布本年度財政預算案，計劃投入龐大經費加強基建、創造就業並調降個人所得稅，同時也將提高股票投資之資本利得稅並提高股票衍生性商品交易稅藉以抑制市場對該國股市之投機操作，資本市場加稅訊息一度拖累印度股市下跌，所幸後續跌幅收斂，週線更由塔塔汽車、電廠NTPC、太陽製藥等股領漲走揚，連續八週上漲。

巴西七月IPCA-15通膨指標年增率由4.06%上升至4.45%、高於預期，七月FGV消費者信心指數由91.1上升至92.9，巴西總統盧拉表示政府將在必要時凍結財政支出，舒緩投資人對於該國財政前景擔憂，不過原油與鐵礦砂價格下跌衝擊巴西石油、淡水河谷等能源原物料類股走弱，領跌巴西股市收黑。

總計過去一週上證綜合指數下跌2.94%、香港恆生指數下跌2.28%、台灣加權股價指數下跌3.17%、南韓KOSPI指數下跌2.27%、印度SENSEX指數上漲0.74%、巴西聖保羅指數下跌1.30%。

富蘭克林證券投顧表示，透過更強而有力的財政措施來擺脫中國市場持續的通縮擔憂、消費動能溫吞、房地產市場疲軟、債務過高等結構性問題，對於穩定與重振中國上市公司的獲利增速前景，並吸引全球資金回歸中國相當重要，惟三中全會公報顯示中國官方將繼續既有施政方針，主要為透過先進製造業來促進經濟成長，未有提振內需與解決結構性問題之政策細節，後續關注７月底舉行的政治局會議。

富蘭克林證券投顧表示，印度股市迭創歷史新高，但著眼印度經濟與企業獲利長期結構性成長趨勢明確，國會大選後外資資金於印度期現貨市場同步轉多，評估資金動能有望推動印度股市延續漲勢。此外以本益比而言印度市場看似評價水準偏高，不過印度企業獲利週期強勁，擅於將本國強勁經濟成長轉化為獲利動能，且觀察過去10~20年市場的演變，可以發現民間企業崛起、擁有專業經理人管理的企業開始主導印度股市，民營企業擁有更好的公司治理、更高的風險承擔能力與更好的管理，此為重大進展。