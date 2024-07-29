債券不香了？央行升準+川普交易 銀行業6月反手賣債

6月台灣央行提高存款準備率，及川普當選機率大增，均不利台美債後市，銀行、券商6月全轉買為賣，共砍債110億元，壽險業僅小幅加碼20億元，使6月金融三業砍債90億元，是今年來首見，累計上半年砸7,628億元布局債券。

一家銀行主管說，6月台灣央行調高存款準備率一碼，強力收縮市場資金，讓台債殖利率走揚，其次，美國總統大選6月27日辯論後，市場壓注川普當選機率大增，川普主張提高關稅，重燃通膨導致降息不易，長期美債殖利率可能走揚，也讓各銀行陷入觀望。

一旦債券殖利率居高不下，將讓舊債評價損失擴大。據金管會統計，銀行業債券投資部位，扣除一路飆漲的成本後，6月底帳上債券未實現損失1,906億元，上半年未實現損失增加了483億元。

據金管會統計，2024年6月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆2,809億元、月增僅0.05%。其中僅壽險業小補20億元債券外，銀行與證券全站賣方。

銀行6月賣債16億元，是今年來首見減持債券部位，累計上半年加碼6,447億元布局債券，仍居金融三業之首。

券商6月也反手賣券94億元，又以大賣台債154億元是今年來最大量，累計上半年券商加碼國內外債券僅剩381億元。

6月壽險業則加碼20億元國內外債券，其中台債加碼45億元、減碼海外債25億元，累計上半年壽險業買債量800億元；合計上半年金融三業砸7,628億元買債。