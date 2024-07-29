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玉山銀行吉隆坡辦事處開業

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山銀行吉隆坡代表人辦事處開業晚宴，由玉山合唱團揭開序幕，展現熱情與活力。圖／玉山金控提供
玉山銀行吉隆坡代表人辦事處開業晚宴，由玉山合唱團揭開序幕，展現熱情與活力。圖／玉山金控提供

玉山銀行東協布局再下一城。玉山銀行指出，吉隆坡代表人辦事處已於七月十六日開業，並於七月廿六日舉行開業晚宴。玉山銀看好該辦事處的設立，有助於蒐集當地經濟金融動態資訊，提供台商有關馬來西亞的諮詢服務，並可與玉山東協平台的其他單位，如新加坡、越南、柬埔寨等串聯，掌握東協地區經濟成長機會，提供顧客更精準專業的優質服務。

玉山銀行目前在東協國家中，已於新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、緬甸、泰國均設有海外據點，在吉隆坡辦事處開業之後，玉山在十一個國家地區共有卅二個據點，今年十月底日本熊本出張所也將開幕。玉山銀表示，未來會持續整合海內外資源，透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，成為顧客前進亞太的靠山。

這次吉隆坡辦事處開業晚宴，由玉山金控董事長黃男州主持，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民及多位台商等貴賓均到場祝賀，並由玉山合唱團獻唱揭開序幕。

卜正珉表示，玉山銀積極推動ＥＳＧ，已連續十年入圍最具指標性的道瓊永續指數，相信玉山的吉隆坡代表處可以提供馬來西亞及東協台商更優質的服務。林凱民也說，玉山銀不論在經營、服務、金融創新上，都已有很好的品牌，透過玉山建立的跨國金融服務平台，相信未來對於馬來西亞的企業以及想到馬來西亞投資的台商都很有幫助。

玉山 馬來西亞

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