防信用卡盜刷兩路進擊 金管會要求業者三個月改善

刷卡消費普及，惟民眾面臨信用卡丟失，必須致電國銀辦理掛失，必須與可能的盜刷不肖份子搶時間，為了加快掛失時間，金管會要求銀行公會精進掛失服務，銀行公會定案兩大方向，包括持卡人致電進入掛失選單時候開始，電話接聽的平均等候秒數，營業時間內應該不超過30秒，以及掛失功能選項必須放在網路銀行或是行動銀行App的頁面明顯處。

金管會為加速銀行掛失時間，擴大金融便利性，今年3月叮嚀銀行公會就信用卡金融卡掛失研議精進，最新進度於7月出爐，而定案的兩方向精進方案，金管會已要求各信用卡會員機構，必須在三個月內改進。

此外，銀行公會建議發卡機構，可以精進多元掛失管道，包括可以依照各銀行開發數位掛失管道進度等，提供更多掛失管道。

立委在今年3月曾質詢，認為民眾遺失錢包，要致電銀行掛失信用卡，但實務上銀行客服電話常常需要長時間等待，可能半小時、40分鐘甚至1小時不等，希望金管會可以盯發卡機構，改善掛失信用卡的管道，提供民眾便捷金融服務，降低盜刷風險。

金管會要求銀行改善信用卡掛失精進措施，7月最新出爐。改進方向包括兩大類。第一，提高信用卡掛失的服務水準，且銀行內部每年必須至少辦理一次查核。首先，發卡機構應該要提升人工語音掛失作業服務水準，銀行公會建議，發卡機構應確保，在持卡人致電進入掛失選單時候開始，電話接聽的平均等候秒數，營業時間內應該不超過30秒。

為了讓發卡機構可以改善，金管會同意，發卡機構應該就信用卡掛失的服務水準，落實內部查核機制，且應該每年至少查核一次，同時要視缺失，改善辦理情形，機動增加查核頻率。

第二，目前多數大型消金銀行都有提供數位線上掛失服務，金管會希望有提供數位掛失管道的發卡機構，可以將信用卡掛失功能，明顯放置在網路銀行或是行動銀行App的頁面明顯處。目前有提供數位線上掛失的銀行，包括星展銀、中信銀、永豐銀、玉山銀、國泰世華等大型發卡機構。