租賃業布局東協 擴大利差

租賃業掀起南向新熱潮，海外布局重心從西進中國大陸轉向東協國家，由於東協多國擁有人口紅利、經濟成長看好，無論中小企金、消金相關車輛融資業務成長潛力大，有利業務與利差擴大，因此布局東協成為國際化重心。

除龍頭中租控股（5871）切入東協最早、布局最廣，已在東協十國中進駐七國外，其餘幾家上市租賃業者也紛紛轉進，包括裕隆集團旗下裕融已在菲律賓、馬來西亞設立裕融金融公司，和泰車集團旗下和潤也在去年下半年入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC李華租賃，取得35%股權，進駐柬埔寨建立東協市場灘頭堡，即將興櫃轉上市的王道銀轉投資日盛台駿國際租賃，則是在5月底於泰國曼谷成立Infinite Leasing（Thailand）公司，是日盛台駿集團拓展東協市場的重要里程碑。

Infinite Leasing（Thailand）是由日盛台駿、瑞穗顧問（泰國）與泰國上市公司Takuni集團三方合資成立，以企業金融、車輛分期為主，聚焦商用車、大巴士及生產設備融資租賃業務，將掌握疫後泰國觀光業回溫、新能源產業發展、台商南進等商機。

日盛台駿國際租賃副董事長兼總經理朱志威指出，泰國轉投資公司6月起開始運作，預計一年半左右可望損益兩平，日盛台駿前進東協將採穩扎穩打策略，希望先在泰國當地增設據點，往工業、台商聚落區域布點，之後再考慮下一步切入新的東協國家。

中租控股在已進駐東協七國後，也以在地深耕為重，不會再進入新的國家，但是今年在柬埔寨、馬來西亞與印尼都陸續增設營運據點，擴大當地業務。