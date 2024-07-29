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美可望降息 租賃業利多

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
上市租賃公司2024年營收獲利概況
上市租賃公司2024年營收獲利概況

市場預期美國可望9月反轉降息，以及中國大陸降準、降息動作可能延續，租賃業資金成本將受惠下調，有利於獲利表現回穩、逐步走揚。不過，租賃業者評估，由於中國大陸市場景氣欠佳，考驗企業營運與還款能力，在降息可望緩解資金成本上升壓力後，資產品質控管將是獲利回溫速度的關鍵。

美國聯準會（Fed）自2022年鷹派升息以來，帶動全球央行跟進升息、資金趨緊，台灣央行也連番升息，至今年3月理監事會意外升息，累計已經六度升息、升了3.5碼，這些均使租賃業者的資金成本大幅增加，導致過去豐厚的利潤空間大幅被壓縮，衝擊獲利，而幾家大型上市租賃公司在中國大陸市場的轉投資獲利貢獻比不低，在大陸疫後復甦不如預期、景氣下滑，以及外資退出、內需消費萎縮等衝擊企業營運獲利，使得延滯率攀高，預期信用損失金額增加，也吃掉獲利，導致獲利衰退。

根據三大上市租賃公司中租控股（5871）、裕融、和潤企業公布財報，今年第1季獲利均較去年同期衰退不少，均與利差縮小、延滯率攀升連帶預期信用減損損失增加等因素有關，而即將在8月下旬掛牌上市的日盛台駿國際租賃，今年第1季也因為預期信用損失、提存增加，單季獲利比去年同期下滑。不過，重啟降息將有機會讓獲利逐步回升。

中租控股高層主管表示，今年上半年中租控股獲利122.2億元，年減6%，衰退幅度較前五月仍有10%收窄。雖然未來降息有利資金成本下滑、增加利潤空間，但是獲利要翻轉為正成長，除了資金成本，還要觀察信用減損損失金額變化，以及新進業務表現而定。

日盛台駿國際租賃副董事長兼總經理朱志威指出，日盛台駿第1季獲利衰退，除了資金成本因素，主要因為日盛台駿自去年下半年起拉高提存備抵呆帳，持續至今，所以去年第1季相對基期較高，所以首季獲利同比下滑。不過，今年全年日盛台駿國際租賃的獲利將可望重拾成長動能，有信心全年營收、獲利達到雙位數成長。

事實上，從營收來看，今年上半年日盛台駿國際租賃累計營收達57.7億元，比去年同期50億元大幅成長15.22%，顯示日盛台駿業務動能成長強勁。

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