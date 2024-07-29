微型保險拚創新 二家產險推新保單

微型保險也拚創新。金管會今年2月宣布，同意業者以申請試辦方式，拓展微型保險險種，如目前僅限三類、都是人身保險的微型保險，也可跨足到產險，去年金管會已同意南山產試辦「微型火災不便險」，今年明台產險亦獲准試辦「微型住宅綠能保險」以照顧更多弱勢民眾。

為提升微型保險覆蓋率，產險業同樣積極推展，13家產險公司設定今年要完成2,927.7萬元微型保險保費目標，截至5月底，總保費收入850.9萬元，總達成率29%。其中，國泰產達成率91.6%排在第一，緊追在後的是泰安產達成率88.6%，和泰產則以66.4%的達成率排在第三。

在創新方面，去年南山產向金管會申請試辦「微型火災不便費用保險商品」，承保低收入和中低收入戶發生火災時的保障，金管會認為，這對照顧低收入戶有助，同意試辦。據統計，自2023年10月至今，已與屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣及彰化縣等六縣市簽約合作，提供台灣超過五分之一的低收入、中低收入戶民眾在財產保險上的風險防護。

另外，明台產引進海外成功創意、推展社會永續，融合「住宅火災」、「微型保險」、「綠色商品」三大特色，向金管會申請試辦「微型住宅綠能動產綜合保險」，獲金管會同意，明台產預計於今年第4季開始試辦，該保單承保範圍涵蓋兩大類，包含「建築物內動產保險」及「災後不便費用保險」；同時為鼓勵綠色永續，針對保戶購買具有「綠色節能標章」的電器或家電用品時，提高該綠能產品的原理賠金額1.5倍。