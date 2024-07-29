四壽險微保達成率 超標

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，截至今年6月底，整體壽險達成率為36%，其中四家超前目標，中華郵政、凱基人壽、元大人壽達成率皆超過60%，全球人壽也超過五成。而整體有效契約人數，則達到52.7萬人。

金管會自2009年起推動微型保險，目的主要是提供經濟弱勢者基本程度的人身保險保障，以填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，近年持續擴大承保對象範圍。

今年上半年微型保險達成率前五名

壽險公司設定今年要完成1億1,923萬元微型保險保費目標，據壽險公會統計，截至6月底，微型保險有效契約人數達52.7萬人，總保額1,704億元，總保費收入4,327.5萬元，總達成率僅36.29%，力拚年底達標。

進一步觀察微型保險有效契約人數，截至6月底，南山人壽以12.1萬人占最多、提供約364.1億元的保障，緊追在後的是凱基人壽約有9.9萬人、保額約296.5億元，新光人壽則有9.1萬人、保額達251.4億元。

而國泰人壽、富邦人壽及全球人壽有效契約人數分別有7.8萬人、3.4萬人、3.1萬人。

另以壽險業目標達成率來看，15家壽險公司設定今年要完成1億1,923萬元的微型保險保費目標，目前中華郵政壽險以67.02%的年度目標達成率排在第一，凱基人壽達成率63.14%暫居第二，元大人壽達成率60.39%排在第三，而其他達成率高於整體平均的業者有全球人壽（56.27%）、台灣人壽（45.88%）、新光人壽（44.88%）、國泰人壽（39.28%）。

目前微型保險為11類經濟弱勢或特定身分族群提供因應特定風險基本保障的保險商品，商品種類包含定期壽險（每人累計保額上限50萬元）、傷害保險（每人累計保額上限50萬元）及實支實付型傷害醫療保險（每人累計保額上限3萬元）等三大類，並具有低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短（一年）、多元投保方式，如個人投保、團體投保及集體投保等特點。