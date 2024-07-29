保險小百科／電動車保險 油電不適用

電動車是伴隨淨零排放的新趨勢，考量電動車與傳統燃油車的風險樣態不同，金管會核准並實施「電動車專屬保險參考條款」。富邦產險提醒，由於電動車條款僅限於「使用電池供應電力之純電動車」，其他油電混合車並不適用，提醒民眾投保時須留意。

富邦產險說明，金管會核定電動車專屬保險參考條款，只限於使用電池供應電力之純電動車，不包括油電混合等具有內燃機或燃料電池車種，同時也排除「非因外來意外事故所致之電池自燃或爆炸」、「充電期間因充電導致之毀損滅失」、及「充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財務受有損害」等承保範圍。因此，富邦產險也針對上述排除承保範圍提供附加條款供車主加保。

建議民眾可先查看行照資訊，車牌號碼為E、RE、WE開頭、排氣量單位為HP（馬力）等屬電動車款，確認自己的愛車是否適用電動車專屬保險。