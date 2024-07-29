社會新鮮人投保 抓預算…採雙十原則

許多社會新鮮人在投保時，第一個疑問是「保險究竟該保多少？」公勝保經資深行銷總監李雁如表示，社會新鮮人可參考「保險雙十原則」，保障額度至少為年收入的十倍，保費支出則不超過年收入的十分之一為限。以年收入36萬元為例，壽險保額規劃為年薪的十倍，即360萬元，年繳保費不超過3.6萬元。

公勝財顧首席顧問謝惠瑛指出，雙十原則雖是保險規劃的參考法則之一，但新鮮人在實際規劃保險保障時，仍需依照個人財務以及收支狀況評估，根據自己能夠承擔的保險預算做最佳規劃，並隨著收入能力的增加以及家庭責任的改變，定期檢視自身保單是否符合當下的需求。

面對未來不確定性、醫療技術的進步等大環境改變因素，提早規劃保障，建構完善的保險規劃，才能在面臨疾病或意外事故，轉嫁風險，也給自己及家人一份安心的保障。

遠雄人壽指出，根據統計，年輕人偏好的理財工具以新台幣與外幣存款、台股、儲蓄型保險及ETF為主，但相較其他年齡層族群金融風險抵抗力又較顯為不足，建議社會新鮮人理財前應先建構基本保障。

賦予自己多一份責任感，同時掌握財務分配「631」法則，意即以不影響生活的預算配置，確認需求且時常關注所持有保障內容，防範被意外或疾病打亂原有的生活步調。

所謂「631」法則是指，將薪水依照「6：3：1」分配成三塊，其中，60%的薪水用在日常花費，30%的薪水用於儲蓄與理財，剩下的10%的薪水用在風險規劃上。