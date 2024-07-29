社會新鮮人投保 三大重點

社會新鮮人如何規劃保險？公勝保經資深行銷總監李雁如表示，不少新鮮人仰賴父母過去幫忙建構保險保障，會以為已經足夠，但童年時期規劃的保障不見得符合現在的自己，規劃投保時可先掌握「檢視目前現有保障」、「先求有再求好」，以及「善用保險工具著手開始理財」等三大重點原則。

專家建議社會新鮮人保險規劃重點

一、檢視目前現有保障：許多人在畢業之前，父母親已協助規劃了部分保障內容，建議先檢視目前擁有的保單種類及保額、身上既有的保障，了解保障缺口後再從中補強或增加保障，避免重複投保的情況發生。

二、先求有再求好：了解保障缺口後，考量多數社會新鮮人，收入、預算有限，不妨先以具有低保費、高保障的定期險商品為優先考量，醫療險、意外險建構基本保障，未來再根據人生不同階段適時調整保障，建構完整防護網。

三、善用保險工具著手開始理財：初入社會的新鮮人應及早開始進行財務規劃，把握「年輕」優勢，不要忽略「時間複利」在投資理財過程中的強大威力。可透過保險工具強迫自己儲蓄，選擇儲蓄型或投資型保險，不僅滿足風險保障同時兼顧理財規劃。

遠雄人壽表示，剛出社會的年輕世代，收入有限時，更需做到風險管理與預防，首先需掌握預算合理規劃，保險本質是將風險轉嫁，集結大眾的力量彌補意外帶來的損失，剛開始在預算有限下以定期險為主，後續有餘力再來安排終身型保障。

其次，以當下需求為優先，年輕人在就業初期經常以機車代步，應優先規劃意外、醫療等險種；第三為定期替保單做健康檢查，不同人生階段有不同考量，若有成家計畫，重心可轉為完善醫療保障，避免因意外或疾病對家庭經濟帶來的衝擊，當收入增加時，再針對家庭成員進行安排。年輕族群最大的資產就是時間，以「需要提前準備」為前提，妥善規劃好薪資收入，運用保險做相對應的風險轉移是不二法門。