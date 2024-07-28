國銀6月台股持股市值首度破兆「帳面獲利寫新高」 終結債券連5買

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中最新統計顯示，從今年以來不斷大買海外債的國銀，終於在6月終結「連五買」，反向賣債約16億元。金融業高層指出，9月降息聲響，尤其美債有一波上漲，很多銀行乾脆選擇先賣掉一批來落袋為安。

整體來看，全體國銀展現投資布局的旺盛企圖心，整個上半年的股債投資雙管齊下仍居金融三業之冠，尤其股票「連六買」，整個上半年都在加碼台股，合計淨買入台股1185億，而6月的國銀持股帳面價值，更已增至「破兆」，達1兆0069億，比起5月的9532億再增加537億；另外，全體國銀上半年已加碼國內外債券6357億，合計今年以來至六月底止，已斥資7542億加碼股債。

6月最新統計也顯示，此外，台股部位更受惠於大盤一路上攻，使得銀行業者在6月的整個台股帳面未實現利益，來到4278億的新高。

國銀6月反手賣債16億，持債總規模為9兆3712億，較5月略降，至於債券帳面價值9兆1806億，反而比起5月的9兆1724億，回升約82億，最主要和6月起對聯準會提前在9月降息的預期就越來越濃厚因此帶動殖利率回檔、價格上升，也減少國銀的債券帳面價損。

統計也顯示，券商在6月對於台股，國內外債券操作方向，已和5月有所不同，而相較於其他業別，券商6月加碼台股165.56億，不僅居三業之冠，亦遙遙領先銀行業，更不用說壽險賣台股近1800億。

除了台股加碼165.56億，比起5月加碼235.01億力道減少之外，對台債則反買為賣，相較5月加碼230.05億，反而6月減碼154.23億，但另一方面，仍持續加碼海外債券60.08億元，應和券商擬在聯準會降息之前布建更多海外固定息收部位，因此賣台債轉投海外債有關。