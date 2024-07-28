台新銀組英利-KY八千萬美元永續連結聯貸案 掀142%超認潮

台新銀行統籌主辦開曼英利工業（英利-KY）8000萬美元永續連結聯貸案，26日舉行簽約儀式，其中，原訂募集金額為7000萬美元，但銀行參認總金額高達1億美元，達原預計募集額度142%，最終以8000萬美元結案簽約，除了顯示銀行團對該公司的支持，也顯見銀行對美元放款去處需求若渴。

此聯貸資金主要用途為英利-KY充實中期營運資金。本次聯貸案由台新銀行擔任管理銀行，台新亦邀台北富邦銀行共同主辦，其他的參貸行包括了上海商銀、王道銀行、中國信託銀行、凱基銀行、玉山銀行、安泰銀行、板信銀行以及新光銀行。

台新銀行此次主辦英利-KY聯貸案，主要將溫室氣體碳排放強度、用電節能及節水等三大ESG永續發展指標納入聯貸條件，針對英利-KY永續報告書所列相關表現，給予相應的利率減碼。台新銀行也表示，英利-KY 是汽車零組件領導大廠，經營過程中重視環境保護，控管生產過程中產生的廢棄物之排放，對於推動節能減碳、履行企業永續責任不遺餘力，因此台新也給予永續連結貸款的安排。

對於該公司的背景，台新銀行說明，英利-KY成立於2015年，主要產品是車身結構零部件及防撞系統零部件，生產基地遍布中國的14個省市，公司投入多樣化加工工藝、材料並結合製程，具備成熟的製造經驗及卓越的產品開發實力，能滿足整車製造商不同階段的開發要求，主要客戶品牌包括國際知名的福斯(Volkswagen)、奧迪(Audi)、賓士(Benz)、BMW、Volvo、比亞迪及美系電動車等車廠。

尤其在中國市場，每４輛乘用車中，就有１輛車使用英利-KY所生產的零件，可見在當地的市佔地位，製造實力亦深獲國際車廠青睞。且由於看好中國電動車市場成長力，英利-KY更提前布局電動車領域，其效益將持續擴大發酵。