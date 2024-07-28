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高齡長輩常見髖關節及膝蓋疾病 利用手術險轉嫁風險

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著年齡增長，到了人生下半場，身體逐漸退化，高齡長輩常見髖關節及膝蓋疾病，骨骼關節經過經年累月的使用與磨損，到了高齡階段已不堪負荷，許多高齡長輩不願倚靠輪椅行動，因此在醫生的建議下選擇以手術方式進行治療。對此宏泰人壽建議，年輕時可以及早利用保險做準備，年屆高齡必須手術治療時，就可以透過手術險所提供的保障來支應手術費用開銷。

膝蓋關節退化所造成的關節問題，是高齡長輩常見的疾病困擾，嚴重到一定程度，醫生通常建議透過手術置換人工關節來治療。然而提到手術，除了面對動刀的恐懼之外，手術費用將是一筆生活額外的支出；高齡長輩想要選擇更適合自己的醫材或治療方式，如果不在健保給付範圍內，往往需要自行支付費用，高額費用可能更讓人猶豫難決，勢必形成經濟、心理雙重壓力，這時如有手術險加持，其保險保障就可以發揮作用、轉嫁風險，讓高齡長輩可以專注於治療及休養。

以「宏泰人壽超健康手術醫療終身健康保險（SUB）」為例，含括的手術項目高達1,463項，申請項目只要是在保單條款所列的範圍內、符合相關規定，皆可獲得保險給付。SUB的給付項目包含手術醫療保險金、重大手術關懷保險金、人工全髖關節及人工全膝關節醫材購置補助保險金等，另外，顧及到高齡長輩經常遇到的白內障手術問題，其保障範圍亦包含人工水晶體醫材購置補助保險金，每側／每眼於同一保單年度以給付一次為限。

隨著醫療科技進步，保單保障範圍亦隨之與時俱進，SUB的特定處置保險金即適用於達文西手術的理賠。宏泰人壽表示，如果保戶過去連續2年（含）以上無理賠紀錄，當次申領之保險金最高可加值60%。

宏泰人壽提醒，手術險保障項目非常明確，但投保前仍必須審慎檢視，確認保單內容確實符合自己所需。超高齡社會來臨，年輕時事先做好保險規劃，選擇適切的保險保障，以確保高齡生活自在安心。

保險金

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