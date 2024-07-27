快訊

旅客飆罵逼地勤下跪道歉 華航工會揭2大問題示警：沒解決會再發生

高虹文助理「公衛文」吐案情疑點 揭辦案1事酸：真的也是服了

打造財管第一品牌！華南銀CFP持證行員突破150人 蟬聯公股第一

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
華南銀行CFP持證行員數蟬聯公股第一，日前舉辦2024年CFP授證典禮，高階主管與受證行員合影，前排左5起為華南銀行總經理黃俊智、副董事長林知延、副總經理黃守良。華南銀行／提供
華南銀行CFP持證行員數蟬聯公股第一，日前舉辦2024年CFP授證典禮，高階主管與受證行員合影，前排左5起為華南銀行總經理黃俊智、副董事長林知延、副總經理黃守良。華南銀行／提供

華南金控（2880）旗下華南銀行近年來大力推動財富管理業務升級轉型，為提供客戶全方位金融理財服務，專業人才培育是華南銀行最為重視的項目。其中，理財業務最高榮譽的國際認證理財顧問(Certified Financial Planner,CFP)，更列為行內重點推動項目，已設定多項激勵措施鼓勵同仁積極挑戰、提升專業知能。日前華南銀再添15名新科CFP持證人，總有效持證人數一舉突破150名大關，蟬聯公股第一、銀行業第五，為顧客提供最高品質的金融服務。

本屆國際認證理財顧問授證典禮由華銀副董事長林知延帶隊，率領總經理黃俊智、個人金融事業群副總經理黃守良及財富管理部經理唐玉潔，共同見證行內新科持證人員的榮耀時刻。這股從上而下重視專業的風氣，正是華南銀行能夠打造提供專業理財諮詢服務的堅實基礎。而綜觀本屆新科持證人，目前擔任職務有總行主管、總行業務與商品規劃人員、營業單位副理、理財業務人員等等多元類型，也同樣顯示這股專業認證的風潮，正積極地在華南銀行內部處處發酵。

過去華南銀行以企業金融為基礎，發展商業銀行業務模式，透過長期與眾多企業及企業主緊密往來、累積深厚的信任。為了高齡化社會及迎接戰後嬰兒潮的大退休時代，華南銀行認為此時協助推廣理財教育及深化、細緻化客戶理財服務已是身為金融從業人員責無旁貸的義務，因此近年來已對行員取得CFP證照，實施包含人員考評加分、專案獎勵金及費用補助等激勵措施。

另外，考量到CFP屬於綜合型的財富管理測驗，除於行內開設專班、組織具備不同領域專長的同仁共同學習、彼此提升外，更與訓練機構積極配合，加碼設置內部的輔導機制，完整協助同仁自課程準備開始到取得證照，並完善規劃後續的專業人才運用。目前華南銀行已於全台186個分行均設有專業的退休理財團隊，成員包含具備CFP、RFA(Retirement Financial Advisor，退休理財規劃顧問)等專業證照人員，隨時可以提供客戶最佳的退休理財諮詢服務，目標是成為民眾心目中財富管理業務的第一品牌。

華南銀行 財富管理 退休

延伸閱讀

解析創新投資型保單

台股狂瀉752點…寫下三慘 公股大買209億護盤

想靠房貸1千萬存股！他曝3年投資計畫 過來人籲全買美債

淨資產決定財富自由 專家：不買奢侈品、錢花在增值事物

相關新聞

王道銀行獲《ABF》頒發台灣最佳中小企業數位創新獎

王道銀行（2897）（O-Bank）深耕創新數位金融有成，日前憑藉「數位金融信貸服務系統」獲國際財經媒體《亞洲銀行與財金...

東協布局深化 玉山馬來西亞吉隆坡辦事處開業

隨著東協經濟體成長快速，且在近年全球供應鏈移轉的態勢下，國際企業紛紛加深在東協的布建，台商投資也逐年升溫。玉山目前在東協...

元大金董事會通過對元大壽增資30億元

元大金控（2885）26日董事會決議對元大人壽現增30億元，依面額10元計價，增資後元大人壽資本額將達272億元。

台幣逆勢升 熱錢沒落跑…成交爆大量

台股在兩天颱風假後落後補跌、收盤下殺752點，但熱錢未見大舉落跑潮，新台幣匯率不貶反升，表現「淡定」，新台幣匯率昨（26...

央行理事：房市供需失衡須另找解方

中央銀行昨公布第二季理監事會議事錄摘要，針對六月召開的第二季理監事會議調升存款準備率○點二五個百分點，期待達到緊縮市場資...

中信金人事異動…陳佳文升銀行董座 高麗雪接金控總座

中信金控與中信銀行昨召開董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文升任中信銀董事長，職缺由中信金幕僚長高麗雪升任，成為中信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。