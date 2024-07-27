王道銀行獲《ABF》頒發台灣最佳中小企業數位創新獎

王道銀行（2897）（O-Bank）深耕創新數位金融有成，日前憑藉「數位金融信貸服務系統」獲國際財經媒體《亞洲銀行與財金雜誌》（Asian Banking & Finance, ABF）頒發「2024年度台灣最佳中小企業數位創新獎（SME Digital Innovation of the Year - Taiwan）」，肯定王道銀行於數位金融的創新實力。

《亞洲銀行與財金雜誌》已連續20年舉辦「亞洲銀行與財金零售銀行獎（Asian Banking & Finance Retail Banking Awards）」，吸引眾多銀行參獎，評選出國際年度在各項金融領域表現績優的金融業者。王道銀行此次獲「年度台灣最佳中小企業數位創新獎」的「數位金融信貸服務系統」，為專門提供國內微型企業客戶使用的全方位數位金融平台，其採用輕量化一體成型的全服務架構，整合線上申請進件、內外部資訊發查、洗錢防範及徵審授信撥款等作業，讓微型企業主可享一站式數位申貸的便利服務，簡化微型企業貸款的流程。

此外，王道銀行數金信貸服務系統更突破過往微型企業於申貸時所面臨挑戰，完成線上申貸零時差、高效風險辨識機制、簡化徵提流程並縮短申貸審核時間，展現王道銀行兼備數位創新和風險管理之能力，同時為微型企業提供更快捷、便利的數位金融服務，協助國內微型企業發展和成長。