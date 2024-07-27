東協布局深化 玉山銀行馬來西亞吉隆坡辦事處開業

隨著東協經濟體成長快速，且在近年全球供應鏈移轉的態勢下，國際企業紛紛加深在東協的布建，台商投資也逐年升溫。玉山金控（2884）今天發布，旗下玉山銀行目前在東協國家中，於新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、緬甸、泰國設有海外據點，為強化東協的整體布局，玉山吉隆坡代表人辦事處於7月16日正式開業，並於7月26日舉行開業晚宴。

由玉山金控董事長黃男州帶領主管同仁前往吉隆坡當地主持晚宴，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處公使卜正珉、馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民及多位台商重要貴賓均到場祝賀，由玉山合唱團獻唱來揭開序幕，展現出台灣滿滿的熱情與活力，現場與會的賓客反應熱烈。

卜正珉表示：「玉山無論在公司治理，綜合績效各方面表現優異，同時也不忘企業社會責任，積極推動ESG，相信玉山銀行吉隆坡代表處未來除了可以提供馬來西亞及東協台商更優質的服務，也能夠秉持著玉山誠信正直、專業負責的經營理念在馬來西亞深耕茁壯。」林凱民也表示：「玉山銀行無論是在經營形象、服務品質、金融創新上，都有很好的品牌，透過玉山建立的跨國金融服務平台，相信未來對於馬來西亞的企業以及想到馬來西亞投資的台商，一定很有幫助」。

玉山以「深耕台灣、布局亞洲」為核心，採取靈活的布局策略，快速建置海外據點，許多跨國企業運用玉山的金融平台，依各地業務需求進行存匯、授信、理財往來。吉隆坡設立代表人辦事處的設立，將有助於蒐集當地經濟金融動態資訊，提供台商有關馬來西亞的諮詢服務，並可與玉山東協平台中的其他單位，如新加坡、越南、柬埔寨串聯，掌握東協地區經濟成長機會，提供顧客精準專業的優質服務。

隨吉隆坡代表人辦事處開業，玉山在11個國家地區共有32個據點，今年10月底日本熊本出張所也將開幕，未來玉山會持續整合海內外資源，透過完整的服務網絡，提供台商及當地企業更多元且全面的跨境金融服務，成為顧客前進亞太的靠山。