元大金董事會通過對元大壽增資30億元

元大金控（2885）26日董事會決議對元大人壽現增30億元，依面額10元計價，增資後元大人壽資本額將達272億元。

元大人壽則是RBC與淨值比均遠高於法標標準，2023年底RBC為468.82%，淨值比為7.3%。元大金控表示，為積極回應主管機關鼓勵壽險業者接軌IFRS 17與ICS 2.0的強化資本政策，因此元大金主動積極現增元大人壽，以為接軌IFRS 17與ICS 2.0作更好的準備，使元大人壽在既有的強健資本基礎上，更進一步強化資本，積極升級保障客戶權益。

元大人壽去年盈餘分派配發股票股利4.65億元，亦即盈餘轉增資充實資本，這部分預計將使元大人壽資本額從原來的237.35億元增加至242億元，此次元大金對元大人壽增資30億元，元大人壽資本額將再增加至272億元。

元大金指出，對元大人壽增資目的為充實其營運資金，強化財務結構，提高元大人壽資本適足率及淨值比率。