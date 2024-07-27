中信金人事異動…陳佳文升銀行董座 高麗雪接金控總座

中信金控與中信銀行昨召開董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文升任中信銀董事長，職缺由中信金幕僚長高麗雪升任，成為中信金首位女性總經理。金控總經理人事案將報請主管機關核准後生效。

中信金指出，陳佳文於中國信託服務二十五年，任內協助中信銀行成為國際布局最完整的民營銀行。二○二二年接任金控總經理，帶領子公司創造歷史新高的獲利紀錄；高麗雪在中信體系任職近三十年，擬借重她嫻熟金控財務運作、績效管理、投資人關係維護及企業永續發展長才，強化各子公司共營及協銷，並協助業務發展。

董事會也通過新設金控董事會秘書長，由原中信金控行政長高人傑升任。