央行理事：房市供需失衡須另找解方

中央銀行昨公布第二季理監事會議事錄摘要，針對六月召開的第二季理監事會議調升存款準備率○點二五個百分點，期待達到緊縮市場資金效果。昨日公布的紀錄顯示，不少理事憂心房市仍熱、房租續漲，央行應更長時間觀察台灣物價走勢；另外，亦有理事憂心指出，房屋買賣移轉棟數年增率持續上升，顯示房市並無降溫跡象。

金管會本周公布數據，截至六月底止，國銀辦理辦理房貸餘額達十兆四千八百七十三億元，年增百分之十點二三，創二○二○年統計資料以來次高。

央行理事指出，房市降溫應從價與量策略著手。一名理事提到，價就是利率，除了會影響房市交易外，也影響投資及消費，且除非利率大幅調整，否則對房市影響不大；而從量著手，縮減流動資金具有較直接、較大的效果，但央行應多留意減少貨幣供給後對消費、投資、利率的可能衝擊。

房屋供給面也仍相對短缺。一央行理事指出，業者推案與開工速度無法趕上需求，此情況與近期建築貸款年增率持續下滑，但購置住宅貸款餘額年增率持續上升的數據呈現一致，單靠央行政策無法解決目前房市供需失衡問題；調升存款準備率雖有助降低整體流動性，對房地產貸款帶來壓縮效果，但對房市供需失衡的情況仍須其他方式解決。

央行下修全年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率至百分之二點一二，核心ＣＰＩ年增率也下修至百分之二，但仍有三變數影響通膨，包括國際大宗商品價格、國內服務類價格及天候因素。央行雖下修今年ＣＰＩ，但預測ＣＰＩ年增率回落至百分之二以下的時間卻從第三季延至第四季，顯示通膨預測存在高度不確定性。房租居高不下的問題仍嚴峻，尤其三月以來成長率高於去年。有理事指出近月房租對ＣＰＩ年增率的貢獻度愈來愈大，且隨外食費等價格走升，預測六月ＣＰＩ年增率將續升，央行更不可放鬆，要強調打擊通膨的決心。