金管會緊盯擔保維持率

台股昨（26）日上演落後補跌戲碼，單日暴跌752點，收22,119點，金管會出面信心喊話，強調台灣基本面良好，將密切關注外資借券賣出占比、信用交易整戶擔保維持率等多項指標。

金管會表示，截至6月底台股本益比約24.4倍，現金殖利率2.34%，上半年上市櫃公司累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.2%，為歷年同期次高，顯示台灣基本面良好。

外界也關注，台股若續大跌，金管會是否會出手採取「穩定股市」措施。金融圈分析，金管會過去祭出「限空令」時，曾指出會觀察多項指標，其中包括外資借券賣出占比是否超過3%，以及整戶擔保維持率是否跌破160％。

根據金管會數據，國內信用交易整戶擔保維持率從7月11日的180.44％，降至上周五（7月19日）的172.35％，颱風假前一日（7月23日）再下降至170.87%；另外，7月23日外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.68%，尚未超過3%。

金管會昨日信心喊話說，將密切關注國際金融市場變化，因美股25日受到科技股財報影響，四大指數除道瓊漲幅0.2％，其餘指數跌幅介於0.51％至1.96%，衝擊台股等亞股表現。

台股昨日跌3.29%雖為亞股最慘，但今年來截至7月23日，台股漲幅27.5%仍領先主要股市；截至25日收盤，日本漲13.1%、新加坡漲5.8%，美國道瓊漲5.9%。