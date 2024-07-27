快訊

高雄三分之一前瞻花在滯洪池 工務人士：若多改建下水道 也許不會淹這麼慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會緊盯擔保維持率

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

台股昨（26）日上演落後補跌戲碼，單日暴跌752點，收22,119點，金管會出面信心喊話，強調台灣基本面良好，將密切關注外資借券賣出占比、信用交易整戶擔保維持率等多項指標。

金管會表示，截至6月底台股本益比約24.4倍，現金殖利率2.34%，上半年上市櫃公司累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.2%，為歷年同期次高，顯示台灣基本面良好。

外界也關注，台股若續大跌，金管會是否會出手採取「穩定股市」措施。金融圈分析，金管會過去祭出「限空令」時，曾指出會觀察多項指標，其中包括外資借券賣出占比是否超過3%，以及整戶擔保維持率是否跌破160％。

根據金管會數據，國內信用交易整戶擔保維持率從7月11日的180.44％，降至上周五（7月19日）的172.35％，颱風假前一日（7月23日）再下降至170.87%；另外，7月23日外資借券賣出成交值占市場成交值比率為2.68%，尚未超過3%。

金管會昨日信心喊話說，將密切關注國際金融市場變化，因美股25日受到科技股財報影響，四大指數除道瓊漲幅0.2％，其餘指數跌幅介於0.51％至1.96%，衝擊台股等亞股表現。

台股昨日跌3.29%雖為亞股最慘，但今年來截至7月23日，台股漲幅27.5%仍領先主要股市；截至25日收盤，日本漲13.1%、新加坡漲5.8%，美國道瓊漲5.9%。

借券賣出 台股 金管會

延伸閱讀

台股指數終場大跌752點、2萬2一度失守 為何法人認為這只是多頭修正 AI股還有戲？

標普那指連3黑 法人：台股回探季線壓力仍在

全球股市重挫…台股颱風假後山雨欲來 法人建議這樣做

連放2天⋯台股準備跳水？他籲「比手速」 網嗨：彎腰撿鑽石

相關新聞

台幣逆勢升 熱錢沒落跑…成交爆大量

台股在兩天颱風假後落後補跌、收盤下殺752點，但熱錢未見大舉落跑潮，新台幣匯率不貶反升，表現「淡定」，新台幣匯率昨（26...

央行理事：房市供需失衡須另找解方

中央銀行昨公布第二季理監事會議事錄摘要，針對六月召開的第二季理監事會議調升存款準備率○點二五個百分點，期待達到緊縮市場資...

中信金人事異動…陳佳文升銀行董座 高麗雪接金控總座

中信金控與中信銀行昨召開董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文升任中信銀董事長，職缺由中信金幕僚長高麗雪升任，成為中信...

金管會緊盯擔保維持率

台股昨（26）日上演落後補跌戲碼，單日暴跌752點，收22,119點，金管會出面信心喊話，強調台灣基本面良好，將密切關注...

中信金總經理…高麗雪升任 陳佳文改任銀行董事長

中信金控迎來首任女性總經理。中信金重量級高階經理人的人事案昨（26）日揭曉，中信金總經理陳佳文改任子公司中國信託銀行董事...

中信金啟動世代接班 女力出頭天

中信金昨（26）日召開董事會，通過金控幕僚長暨發言人高麗雪高升中信金控總經理，啟動正式世代接班，也寫下中信金控首任女性總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。