台幣逆勢升 熱錢沒落跑…成交爆大量

台股在兩天颱風假後落後補跌、收盤下殺752點，但熱錢未見大舉落跑潮，新台幣匯率不貶反升，表現「淡定」，新台幣匯率昨（26）日終場升值0.7分，收在32.831元。匯銀主管透露，熱錢、進口商與出口商昨天均積極進場交易，匯市一天爆出20.53億美元的成交大量。

匯銀主管透露，新台幣匯率開盤便與股市走勢背道而馳、逆勢升值，主要是颱風假期間，日圓匯率勁升，帶動人民幣匯率上漲，新台幣匯率在比價效應下也跟進反應；另外，外資昨天有買有賣，午後雖匯出較多，但相較於股市的殺聲震天，外資在匯市未見明顯落跑潮。

主要貨幣昨日對美元升貶幅

大型國銀交易室主管指出，外資賣股後沒在第一時間跑光、暫時留在台灣，可能會在下周聯準會與日本央行利率會議結論都出爐後，再進場撿便宜。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管表示，美國公布6月PCE年增率2.5％，符合預期，預料下周新台幣匯率將維持32.5~33元的區間震盪格局；儘管台股短線仍面臨修正壓力，因時序進入月底，為出口商拋匯旺季，兩者力道相抵，有助匯市維持區間波動。

匯銀主管還說，儘管台股大跌，外資卻未見大舉匯出，推測熱錢暫時還在國內停泊，等待下周聯準會開會與日本央行利率決策出爐，再伺機重返台股「撿便宜」。