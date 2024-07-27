新光、元大金增資壽險子公司 強化資本適足率

新光金控（2888）、元大金控昨（26）日雙雙公告董事會決議對壽險子公司增資，其中，新光金擬對新光人壽增資5.27億股，以每股26.3元計價，總計對新壽注資138.61億元，新壽資本額將擴增至逾830億元，新光金內部評估新壽風險資本適足率（RBC）可望大幅提升，半年報6月RBC達標「審慎樂觀」。

另外，元大金將對元大人壽現增30億元，依面額10元計價，增資後元大人壽資本額將達272億元。

新光金、元大金對壽險子公司增資概況

金管會要求保險公司每半年經會計師查核的RBC不得低於200%，淨值比不得連兩期低於3%，新壽已是2023年上半年與年度終了連兩次RBC低於200%，淨值比去年底為4.47%。金管會因此緊盯新光金對新壽增資進度，日前新光金現金增資16.7億股，以每股8.3元定價募集138.61億元資金，即預訂資金到位後全數用於增資新壽，以使新壽RBC達標。

元大人壽則是RBC與淨值比均遠高於法標標準，2023年底RBC為468.82%，淨值比為7.3%。元大金控表示，為積極回應主管機關鼓勵壽險業者接軌IFRS 17與ICS 2.0的強化資本政策，因此元大金主動積極現增元大人壽，以為接軌IFRS 17與ICS 2.0作更好的準備，使元大人壽在既有的強健資本基礎上，更進一步強化資本，積極升級保障客戶權益。

元大人壽去年盈餘分派配發股票股利4.65億元，亦即盈餘轉增資充實資本，這部分預計將使元大人壽資本額從原來的237.35億元增加至242億元，此次元大金對元大人壽增資30億元，元大人壽資本額將再增加至272億元。

元大金指出，對元大人壽增資目的為充實其營運資金，強化財務結構，提高元大人壽資本適足率及淨值比率。

新光金對新壽增資138.61億元，公司預估將可提升新壽RBC約10個百分點。由於上半年新壽獲利大好，因此公司樂觀預期增資後新壽RBC應可達標。新光金上半年稅後純益一舉衝破200億元大關，新壽6月單月獲利87.5億元，上半年賺逾148億元，RBC大進補，再加上現增，因此可望達標。

新光金公告指出，新壽此次私募現增價格為參考新壽最近財報每股淨值23.04元，本次轉投資新光人壽每股價格暫定為26.3元。若實際價格有所調整，擬授權董事長決定。

新光金此次現增普通股16.7億股每股定價8.3元，7月19日為現增認股基準日，股東繳款日至本月底，資金到位與增資基準日預定8月7日，現增募得資金全數用於增資新壽。