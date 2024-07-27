中信金啟動世代接班 女力出頭天

中信金（2891）昨（26）日召開董事會，通過金控幕僚長暨發言人高麗雪高升中信金控總經理，啟動正式世代接班，也寫下中信金控首任女性總經理的新紀錄。

外界認為，2022年中信金罕見設下幕僚長一職時，已有栽培接班人規劃。當年中信金前總經理吳一揆退休，當時銀行總經理陳佳文臨危受命接下金控總經理，高麗雪被指派成為幕僚長，協助總經理督導金控保險即投資事業等各子公司業務等重責大任，明顯是中信金要栽培下一任重要高階經理人。

翻開中信金組織架構圖，總經理辦公室、投資人關係部以及企業永續部都直隸幕僚長。其中，總經理辦公室就負責整合即推動中信金以及子公司各項業務；投資人關係部則負責國內外投資人溝通以及關係維護；企業永續部則負責統籌中信金與子公司企業永續相關業務規劃與執行，顯示幕僚長職位極其重要。

高麗雪反應靈活，談吐穩健，在中國信託任職接近30年，2018年派任中信銀行子行日本東京之星銀行行政長，協助組織整併與人才優化等專案，提升營運效率，2022年起擔任中信金控幕僚長暨發言人，正式成為總經理的左右手，陳佳文在的場合，以及中信金推展永續的重要場合，多能見到高麗雪的身影。

兆豐金、第一金、合庫金現在分別由女性總座蕭玉美、陳芬蘭與陳美足領航，台新銀今年也迎來女性總經理林淑真，在高麗雪上任後，也能顯示國內金控愈來愈重視女性力量。