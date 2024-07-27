中信金總經理…高麗雪升任 陳佳文改任銀行董事長

中信金（2891）控迎來首任女性總經理。中信金重量級高階經理人的人事案昨（26）日揭曉，中信金總經理陳佳文改任子公司中國信託銀行董事長，金控總經理職缺由中信金幕僚長暨發言人高麗雪升任。

據了解，高麗雪將協調各業務功能經驗，未來將進一步強化中信金各子公司共營以及協銷，期望帶領中信金獲利再創新猷。

中信金高層異動概況

中信金與子公司中信銀昨日召開董事會，通過高層人士案，高麗雪高升中信金總經理，原總座陳佳文升任中信銀董事長。中信金指出，金控總經理人事案，將報請主管機關金管會核准後生效。

在中信金控董事長、副董事長、總經理，與銀行董事長到位後，預計中信金這一波金控、銀行董總人事異動案將塵埃落定，2024也成為中信金世代交替里程碑。高麗雪成為中信金、中信銀一票男性高階經理人中，少見的「嬌」點，同時也再強化中信金高階主管擁抱多元性別的ESG形象。

內部人士指出，高麗雪曾為金控、銀行、海外子行的重要營運管理主管，2013年就出任中信金最高主管兼代理發言人，2022年起擔任幕僚長，熟悉金控內部財務操作，成為金控總經理屬適才適所。

知情人士透露，由於中信金控設有內規，經理人的年齡至65歲，惟公司治理層次的董座年齡可至75歲，今年4月便傳出，由於陳佳文屆齡65歲，傳可望出任中信銀董事長職務，也是辜仲諒對陳佳文帶領中信金獲利創新高的重大肯定。中信金控今年6月單月稅後純益為60.56億元，累計前六月稅後純益372.07億元，年增近三成，每股稅後純益（EPS）為1.85元。

內部人士指出，陳佳文於中國信託服務25年，貢獻良多，包括任內協助中信銀成為台灣營收、獲利最大、國際布局最完整的民營銀行，2022年接任金控總經理後，帶領各子公司創造歷史新高獲利紀錄。

中信金今年迎來一連串人事異動，因中信金前副董事長陳國世、中信銀前董事長利明献辭職，牽動一連串人事新布局。

先是今年5月，中信金大股東、也是中信慈善基金會董事長辜仲諒以法人董事代表身份，睽違17年又5個月重返中信金董事會；同時，中信金副董事長由金控前總經理吳一揆擔任。

另外，昨日中信金董事會亦通過，為提高金控整體投資綜效，並提升各子公司投資績效，將由台灣人壽代理總經理謝壯堃升任金控投資長一職。另外，新設金控董事會秘書長一職，由原中信金控行政長高人傑升任，未來將借重其內外部溝通協調能力，主責統籌執行金控及各子公司之董事及董事會專案及建議事項，以持續精進公司治理。