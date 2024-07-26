碳交所助證交所達成「碳中和」 展現淨零行動力

臺灣碳權交易所指出，持續致力於協助企業實現碳中和目標，臺灣證券交易所日前宣告碳中和所抵換的碳權，為今年初自碳交所購入的高品質國際碳權，標誌雙方在響應全球淨零轉型道路上的重要成就。

為加速實現淨零排放進程，證交所日前獲頒英國標準協會（BSI）核發的ISO 14068-1：2023碳中和查證證書。

碳交所表示，本次證交所碳中和宣告所選用的碳權，於購買時全面考量專案類型、案場所在區域的多樣性與風險分散性等多個面向，並注重專案所涵蓋的ESG指標及聯合國永續發展目標（SDGs），充分響應國際永續倡議，引導金融市場及整體產業重視氣候變遷與社會議題，促使企業追求成長的同時亦兼顧ESG永續發展。

做為我國淨零轉型的關鍵推手，碳交所自去年底啟動國際碳權交易平台以來，持續提供高品質國際碳權，滿足企業碳中和需求。

碳交所解釋，碳中和範圍不限於整個公司（組織層面），實際上特定產品或服務（策略行動）也可進行碳中和宣告，針對特定產品啟動碳中和亦是很好的開始。

根據ISO 14068-1碳中和標準，在進行碳中和宣告時，可選用排放減量（Reduction）的碳權，亦可使用移除類（Removal）碳權（例如森林）。

依據聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change， IPCC）報告，碳移除對達成全球氣候目標至關重要，因應國際趨勢，碳交所已於近日推出藍碳及綠碳等移除類碳權。

目前國際碳權市場發展趨勢，企業於減碳的同時，亦重視對聯合國永續發展指標（SDGs）的貢獻，因此，企業遵循國際規範進行碳中和，對全球應對氣候變遷和推動永續發展具有顯著貢獻。

展望未來，碳交所將繼續以高標準的永續管理模式，成為淨零排放的積極促進者，助力企業或其自身產品及服務實現碳中和。

同時，碳交所目前正配合環境部建置國內減量額度交易平台，預計今年底前正式上板，期能透過經濟誘因，激勵更多企業投入減量行動，並彰顯碳權的功能與價值，加速我國邁向2050淨零轉型目標，為全球永續發展貢獻一份心力。