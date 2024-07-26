台股居高散戶思危？6月證券劃撥存款餘額創高後轉跌

台股漲至高檔，散戶風險意識跟著抬頭，中央銀行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，5月寫下歷史新高，6月卻轉呈下跌，央行官員分析，可能是風險意識考量。

央行今天公布6月金融概況，M1B及M2年增率分別上升為5.23%及6.25%。

外界關注股市相關指標表現，其中證券劃撥存款餘額被視為「散戶投資信心風向球」，儘管6月台股繼續攻頂，但證券劃撥存款餘額5月衝上新台幣3兆5552億元，改寫歷史新高之後，6月轉呈下跌，減少453億元、降至3兆5099億元。

央行經研處副處長曹體仁表示，或許投資人基於風險因素考量，使得投資股市金額沒有進一步增加。

至於外國人新台幣存款規模同樣下滑，曹體仁解釋，主要是因外資將盈餘匯出。

雖然台股今天重挫，曹體仁認為，台灣資金面沒有問題，國內資金可以在不同地方相互流動、沒有限制，因此整個金融市場資金支應經濟活動仍是相當充裕；基本面的話，不論是主計總處發布的經濟預測、財政部出口數據以及中經院製造業採購經理人指數（PMI），表現都相當不錯。