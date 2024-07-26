快訊

奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

晚間暴雨又淹水…台南27日正常上班課 市民湧黃偉哲臉書抱怨：怎出門上班？

台股居高散戶思危？6月證券劃撥存款餘額創高後轉跌

中央社／ 台北26日電

台股漲至高檔，散戶風險意識跟著抬頭，中央銀行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，5月寫下歷史新高，6月卻轉呈下跌，央行官員分析，可能是風險意識考量。

央行今天公布6月金融概況，M1B及M2年增率分別上升為5.23%及6.25%。

外界關注股市相關指標表現，其中證券劃撥存款餘額被視為「散戶投資信心風向球」，儘管6月台股繼續攻頂，但證券劃撥存款餘額5月衝上新台幣3兆5552億元，改寫歷史新高之後，6月轉呈下跌，減少453億元、降至3兆5099億元。

央行經研處副處長曹體仁表示，或許投資人基於風險因素考量，使得投資股市金額沒有進一步增加。

至於外國人新台幣存款規模同樣下滑，曹體仁解釋，主要是因外資將盈餘匯出。

雖然台股今天重挫，曹體仁認為，台灣資金面沒有問題，國內資金可以在不同地方相互流動、沒有限制，因此整個金融市場資金支應經濟活動仍是相當充裕；基本面的話，不論是主計總處發布的經濟預測、財政部出口數據以及中經院製造業採購經理人指數（PMI），表現都相當不錯。

台股 新台幣

延伸閱讀

外資狂砍台股846億 央行：不是看壞台灣基本面

台股「暴力補跌」匯市兩樣情 新台幣淡定小升收32.831元

台股今暴跌寫史上第2慘 金管會：密切關注國際金融

休市2天後大跌！台股重挫752點 三大法人賣超972億

相關新聞

台股「暴力補跌」匯市兩樣情 新台幣淡定小升收32.831元

股匯市因颱風凱米來襲休市2天，台股今天「暴力補跌」，收盤重挫752點，不過台股狂殺之際，新台幣匯率卻是淡定盤整，收盤收3...

中信金世代交替！高麗雪掌金控總座 四人事異動一次看

中信金控（2891）與子公司中國信託商業銀行26日召開董事會通過高層人事案，中國信託金控總經理陳佳文升任中國信託銀行董事...

中信金二高層人事定案 高麗雪升任總座、陳佳文轉任銀行董事長

中信金控和銀行高層人事今日再傳出兩大重要調整。據了解，中信金控與子公司中信銀，今日早上已經雙雙舉行臨時董事會，通過由中信...

愛車泡水、房屋淹水怎麼辦？富邦產險啟動客戶關懷流程

台灣今年第一個登陸颱風凱米帶來豪大雨，造成全台多處傳出淹水、愛車泡水等災情，富邦產險也即刻啟動客戶關懷流程，並提醒若愛車...

中信金傳異動！高麗雪將掌金控總座、陳佳文接銀行董座

中信金控（2891）高層傳出26日將出現人事大異動！中信金控與子公司中國信託商銀，傳出今日早上已經舉行臨時董事會，並通過...

一銀主辦越南最大糖廠1.5億美元聯貸 超額認貸逾2倍

第一金控（2892）旗下第一銀行胡志明市分行繼2023年為越南第一大製糖企業「成成功邊和」首度籌組9,400萬美元聯貸案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。