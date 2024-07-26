台股「暴力補跌」匯市兩樣情 新台幣淡定小升收32.831元

股匯市因颱風凱米來襲休市2天，台股今天「暴力補跌」，收盤重挫752點，不過台股狂殺之際，新台幣匯率卻是淡定盤整，收盤收32.831元，小升0.7分，只是週線依舊收下連7黑。

台股因颱風休市2天期間，美國科技股持續下挫，今天面臨補跌壓力，3大權值股台積電、鴻海、聯發科同步走弱，拖累電子股走勢，終場加權指數收在22119.21點，失守季線22212點，下跌752.63點，創史上單日第2大收盤跌點紀錄。

外資也瘋狂提款台股，賣超金額高達846.46億元，寫下歷史第三大賣超紀錄。

相較於台股殺聲隆隆，新台幣匯率卻是淡定盤整，今天以32.82元開出後，早盤甚至逆勢走揚，盤中最高觸及32.761元，而後轉為橫向整理，終場小升作收。

外匯交易員說明，台股重挫之下，新台幣波動區間有限，甚至逆勢走揚，主要是因外資大舉賣超台股，但沒有急於在匯市馬上匯出，進、出口商也都有進場，買賣力道較均衡所致；交投熱絡之下，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.53億美元。

新台幣今天同步收週線，隨著股市震盪加劇，外資提款台股並匯出，新台幣走勢趨貶，本週累計貶值1.01角或0.31%，週線收下連7黑。

外匯交易員分析，台灣因颱風凱米來襲休市兩天，這期間國際匯市以日圓波動最劇，一度狂升至151價位，應與市場揣測日本央行下週可能宣布升息或是有縮減購債的舉動有關；下週美國聯準會及日本央行都有政策會議，兩者對於國際金融市場變化、資金移動均有影響，預計兩大央行決策結果出爐後，市場局勢會更為明朗。