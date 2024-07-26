中信金世代交替！高麗雪掌金控總座 四人事異動一次看

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信金控幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理。圖／中信金提供
中信金控幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理。圖／中信金提供

中信金控（2891）與子公司中國信託商業銀行26日召開董事會通過高層人事案，中國信託金控總經理陳佳文升任中國信託銀行董事長，金控總經理職缺將由中信金控幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理，金控總經理人事案將報請主管機關核准後生效。

高麗雪長期擔任中信金控幕僚長，接棒中信金控總經理，也象徵高階經理人世代交替。中信金控今年6月單月稅後純益為60.56億元，累計前六月合併稅後純益372.07億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.85元。

今日董事會亦通過新設金控董事會秘書長一職，由原中信金控行政長高人傑升任，未來將借重其內外部溝通協調能力，主責統籌執行金控及各子公司之董事及董事會專案及建議事項，以持續精進公司治理。此外，為提高金控整體投資綜效，並提升各子公司投資績效，將由台灣人壽代理總經理謝壯堃升任金控投資長一職，該人事案將於8月12日生效。

新任中信銀行董事長陳佳文於中國信託服務25年貢獻良多，任內協助中信銀行成為國際布局最完整的民營銀行，也是臺灣營收、獲利最大的商業銀行。

高麗雪於中國信託任職近30年，曾為金控、銀行、海外子行的重要營運管理主管，2013年出任中信金控財務最高主管兼代理發言人，2018年派任中信銀行子行日本東京之星銀行行政長，協助組織整併與人才優化等專案，中信金控2022年新設「幕僚長」，由高麗雪接下。

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