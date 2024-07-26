群益證入選「臺灣就業99指數」成分股 積極展現企業社會責任
群益金鼎證券（6005）多年來積極配合政府提高就業率政策，已連續八年入選「臺灣就業99指數」成分股，足見群益證的努力和在市場中的影響力得到了肯定。
「臺灣就業99指數」是由臺灣證券交易所與銳聯財智有限公司合作編製，從上市公司中篩選出在臺灣的母公司雇用員工人數最多的99檔股票作為成分股，並以員工人數決定成分股的權重，員工人數越多的成分股在指數中的權重越大，為全球首創新一代的企業社會責任指數。入選這一指數，意味著群益證在穩定就業、市場競爭力和企業社會責任等方面均表現卓越，並獲得了市場和投資者的高度認可。
群益證一直致力於成為業界領導者，不僅在金融服務和業務拓展方面取得卓越成就，更在人才培育和企業文化建設方面不遺餘力。群益證近年陸續榮獲第17屆金彝獎人才培育獎、TTQS人才發展品質管理系統評核銅牌（簡稱TTQS）以及幸福企業金獎的肯定，充分體現了群益證在人才培訓、員工發展和福利方面的傑出表現。
未來，群益證將繼續秉持專業、創新和服務至上的理念，不斷提升公司的競爭力和影響力，並在實現業績增長的同時，積極履行企業社會責任，為台灣金融市場的繁榮和穩定作出更大貢獻。
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